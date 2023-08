Od pet do 500 eura, sve se krivotvori. Ima i primjeraka od 500 eura, iako ih se ne tiska

U kafiću na eure su se priviknuli davno. Dobro se opremili, pa s krivotvorinama nemaju problema.

"Mi smo imali sreće, zbilja nikad nikakvih problema, bar za sada. Imamo ovaj mali aparatić ovdje, fino gurnemo, opa…evo prvi put ide u prazno, drugi put provjeri", kaže voditelj ugostiteljskog objekta Mario Lisjak.

Iz HNB-a upozoravaju - špica je sezone - pazite što primate. Na dijelu najčešće krivotvorenih novčanica čak i piše da nisu zakonsko sredstvo plaćanja, a ipak je netko s njima u Hrvatskoj prevaren. Iako su loše kvalitete.

"Već na licu te krivotvorine piše - this is not legal it is be used for motion props, a također neke imaju na naličju piše prop copy dakle prilikom zaprimanja novčanice važno je pogledati tu novčanicu i s lica i s naličja da bi se barem na kratko pružila pozornost odnosno vidjelo da li se radi o originalu ili kopiji", kaže voditeljica Odjela za analizu gotovog novca HNB-a Martina Skenderović Božičević.

Pošte, banke i ostale financijske institucije imaju prave brojače novca koji prepoznaju bilo kakvu krivotvorinu i izdvoje ju iz mase. Baš kao i druge valute.

Onima bez pomagala savjet - kod svake novčanice obavezno treba gledati ima li ona zaštitnu nit i vodeni žig.

"Postoji i zaštitno obilježje znači optičko promjenjiva boja koja se mijenja iz ljubičaste u maslinasto zelenu odnosno smeđu, ovisi kako koja osoba vidi i koja mora biti vidljiva na originalnoj novčanici, što recimo na ovoj krivotvorini ona nije uočljiva - znači ta prelijevajuća boja nije uočljiva. Ona se samo svjetluca ljubičasto, ali kad ju zakrećemo ne mijenja boju", govori Skenderović Božičević.

Da situacija u Hrvatskoj s krivotvorenim eurima nije nimalo bezazlena i da oni kolaju posvuda pokazuju brojke HNB-a.

Samo u prvih šest mjeseci ove godine zabilježeno je 2380 krivotvorenih euronovčanica vrijednosti gotovo 150 tisuća eura. Najviše se krivotvori novčanica od 50 eura, slijedi ju ona od 20. Na visokom trećem mjestu je ona od 100 kojih je ove godine popisano 347.

Krivotvori se i novčanica od 500 eura koja se više ne tiska. I to čak 26 u pola godine, iako ju je malotko uopće uživo vidio. Inače, s njom se i dalje normalno može plaćati, samo više nema novih.

POGLEDAJTE VIDEO: Stigla sezona, a s njom i lažni euri. Pronađeno 2380 komada 'vrijednih' 150 tisuća eura. Kako ih prepoznati?