Od petka niže cijene u trgovinama, Sever: 'To pokazuje koliko su trgovci bili pomahnitali'

Nakon što je službeno odlučeno da građane od ovog petka konačno čekaju niže cijene u trgovinama za RTL Danas sve je komentirao šef Nezavisnih sindikata, Krešimir Sever.

Koje konkretno mjere se pripremaju - što ste vi doznali na sastanku u Vladi?

"Ono što smo doznali, zapravo smo i zadovoljni. S jedne strane vrlo je jasno potvrđeno da sve mjere koje su bile na snazi i za ovo razdoblje, slijedi i za naredno razdoblje posebno kad je riječ o ovom energetskom djelu i vezano za predstojeću ogrjevnu sezonu, stabilnost cijena plina, struje, jednako tako i različite potpore, različitim društvenim skupinama, sve to ostaje i dalje i time smo zapravo i više nego zadovoljni jer se čak i obuhvat proširuje. Neke će se potpore povećati tako da s te strane možemo sigurno ulaziti u predstojeću jesen i zimu."

Koji ključni proizvodi pojeftinjuju, a da su važni za građane?

"Ono o čemu jesmo razgovarali to je i jedan naš položaj, odnosno građani su u izuzetno teškoj situaciji baš zbog toga što su cijene hrane one koje najsnažnije udaraju na kućne proračune, pogotovo uvjetima stabilnih cijena energenata. No, s druge strane, Plenković i ministri rekli su da su zadovoljni razgovorima koje su vodile s predstavnicima trgovačkih lanaca i da će sutra u javnost izaći na GSV, a i na Vladi taj paket koji će sadržavati cijeli niz onoga što bi trebalo biti potpora vezano za cijene hrane. Veliki dio građana baš tu muči najveći problem, cijene hrane su divljale, ne samo ove godine, nego još više i prošle godine. Pa čak i ako se vrate na 31.12. prošle godine, još uvijek će biti izdašne zarade od svih onih koji su ih dizali tijekom prošle godine. I to pogotovo, to da imaju mjesta vratiti te cijene natrag, najbolje pokazuje koliko su bili pomahnitali i polakomili se za dodatnim zaradama jer sad imaju prostora za vratiti se, a tu treba uključiti i dobavljače."

