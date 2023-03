Od početka godine pojeftinili deterdžent, mlijeko, WC papir, ali su paprike i rajčice duplo skuplje

Lidija iz Osijeka potvrdila nam je da je u trgovini puno toga na akciji, dok se Jelena ne slaže pa kaže: "Možeš mislit', svaki dan je sve skuplje!"

Nikola iz Zagreba primjećuje da je sve "otišlo gore" pa dodaje: "Još varaju na gramaži." Aplikaciju za praćenje cijena koje je izradilo Ministarstvo gospodarstva ne prati.

A iz nje se vidi da je gotovo 300 proizvoda u tri trgovačka lanca pojeftinilo. "Onda su pojeftinili neki koje ja vjerojatno ne koristim vjerojatno", komentirao je Ante iz Zagreba s kojim smo razgovarali.

Za 299 proizvoda u tri trgovačka lanca, koja su pristala sudjelovati u aplikaciji , cijene su otišle dolje i to uglavnom za 10 do 30 posto. Za 33 proizvoda cijena je porasla, a za 747 ostala ista. Od onih sniženih, samo ih je 19 akcijskih, ostale su redovne cijene. Podaci se ažuriraju svakih 15-ak dana.

Među proizvodima koji su pojeftinili su, primjerice, deterdžent za pranje, limun, šampinjoni, mlijeko, majoneza, mineralna, ulje, toaletni papir, čokolada, tijesto, jogurt i to određenih proizvođača. S druge strane, poskupjelo je uglavnom povrće i to rajčica, paprika, kelj, luk, tikvice, brokula i šećer.

Najviše su otišle gore cijena rajčice i paprike i to za više od sto posto u odnosu na razdoblje od 31. prosinca 2022.

Ivica Katavić iz trgovačkog lanca KTC pojašnjava promjene u cijenama: "Ako nama padnu ulazne cijene, past će i na policama. I obrnuto. To je kretanje na tržištu."

Ministarstvo gospodarstva smatra da su putem aplikacije ipak uspjeli održati cijene pod kontrolom.

Ministar Davor Filipović kaže: "Aplikacija je poslužila svrsi - oko 65 posto proizvoda zadržalo je cijenu, oko 25 posto proizvoda poskupjelo je." Na pitanje, kako građani mogu znati da drugi nisu poskupili proizvode, odgovara: "Građani mogu koristiti aplikaciju da vide što je poskupilo što nije."

Za potrošače svako pojeftinjenje dobro dođe, no iz udruge poručuju da to nije dovoljno.

"Nije to neko pojeftinjenje, oko 5-10 posto. Nisu to neki proizvodi koje kupci baš tako često kupuju. I dalje su cijene izuzetno visoke s obzirom na to da je izuzetno niska kupovna moć građana", komentira Ana Knežević iz Hrvatske udruga za zaštitu potrošača.

Već se dulje vrijeme iz ministarstva mogu čuti najave da će biti dostupne i cijene onih trgovačkih lanaca koji se nisu odazvali pozivu jer će ih ministarstvo samo popisivati i staviti u aplikaciju.