DOGOVOR S VLADOM Od sutra padaju cijene u trgovinama. Šef Fortenove za RTL Danas: 'Do kraja godine planiramo nova sniženja'

Kako je došlo do dogovora s Vladom i hoće li niže cijene u trgovinama ostati dogodine? RTL-ov reporter Goran Latković razgovarao je sa šefom Fortenove Fabrisom Peruškom. Na pitanje jesu li sniženja mogla doći ranije, Peruško je rekao da su ona slijedila tok tržišta. "Imamo iste ciljeve kao Vlada i želimo da naši sugrađani što manje osjete inflaciju", dodao je. Najavio je da bi do kraja godine moglo doći do novih sniženja. Dotaknuo se i dobavljača pa rekao da su oni na sebe preuzeli dio smanjivanja cijena. "U Konzumu je marža pala u ovoj godini tako da mi svi osjećamo inflatorne pritiske i želimo da se cijene stabiliziraju", zaključio je.