Novi komunalni red već sada izaziva nered između zagrebačke gradske vlasti, oporbe i poduzetnika.

Grad želi ograničiti veličinu reklamnih panoa i regulirati jačinu svjetlećih reklama, a oporba proziva da pogoduju tvrtki koja im je u suvlasništvu

Odlaze li veliki reklamni prostori na zagrebačkim ulicama i zgradama u povijest? Grad kaže da želi uvesti red i estetiku, pa su razljutili oporbu i poduzetnike. Tvrtke koje se tim poslom bave ne žele javno istupati, ali poručuju da im je ugroženo poslovanje.

"Glas poduzetnika smatra da ovakva odluka ne bi trebala i ne bi smjela proći u Gradskoj skupštini jer to bi značilo da će se ugroziti tisuće radnih mjesta i udruga će se i dalje boriti za poduzetnike", rekla je Branka Prišlić, glavna tajnica udruge Glas poduzetnika.

Puno oštriji na račun gradonačelnika Tomaševića bio je Mostov Zvonimir Troskot, prozvao ga je i zbog neodržavanih tramvajskih stanica koje su oglasni prostor.

"Tomašević je kao mali Plenković i uvodi komunizam u gradskoj ekonomiji i to na velika vrata", rekao je Troskot.

Grad želi uvesti novi komunalni red po kojem reklamni panoi ne smiju biti biti veći od 12 kvadrata, a i svjetleće reklame morat će pratiti pravila protiv svjetlosnog zagađenja.

"Imamo više stotina reklamnih panoa koji su ilegalno postavljeni, to digitaliziramo sve lokacije i krenuli smo s uklanjanjem i ispisivanjem kazni", rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

O reklamama se sada javno raspravlja, a onda će na glasanje u Skupštinu.

"Samom eliminacijom da oglašavanje bude do 12 metara četvornih se želi eliminirati bilo koja kompanija koja bi radila na prostoru većem od toga. Sve te kompanije su ulagale u to, imate posljedicu da imate prostore za oglašavanje kod stanova da su ljudi koji su ostvarivali dobit i naplaćivali su gospodarsku djelatnost to više neće moći raditi", istaknuo je Troskot.

Troskot proziva Tomaševića da uvodi pogodovanje i monopol za tvrtku u gradskom suvlasništvu. Iz grada danas poručuju kako će svi imati iste uvjete i pravila.

Intencija je urediti javni prostor i spriječiti pretjeranu eksploataciju istog ogromnim digitalnim reklamnim panoima koji, osim na estetiku javnog prostora, utječu i na sigurnost u prometu i na zdravlje ljudi.

Kad se novi komunalni red izglasa, tvrtke koje se bave oglašavanjem imat će dvije godine da se prilagode novim pravilima.