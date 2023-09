Odluka sutkinje u V. Gorici: Uhićeni Boys (27) ide u istražni zatvor do predaje Grčkoj

Kakva će biti odluka suda, hoće li Hrvatska izručiti svoje državljane Grčkoj?

Zasad je poznata samo jedna odluka i to sa Županijskog suda u Velikoj Gorici. Ročište je trajalo sat i pol, stigao je 27- godišnji pripadnik BBB. S obzirom na to da je on uhićen na području Novog Zagreba, to spada pod V. Goricu pa se ročište održalo tamo. On se na ročištu protivio predaji. Kako doznajem Grci su predali Hrvatskoj, odnosno na sud u Gorici stigao je poprilično opsežan opis za što ga se sumnjiči. Ono što je najteže svakako je zločinačko udruženje, a uz to mu se još tereti cijeli niz kaznenih djela. Sutkinja je bila poprilično temeljita i htjela je sve provjeriti do posljednjeg detalja. I zato je sve trajalo poprilično dugo i odredila mu istražni zatvor do predaje Grčkoj.

Na tu odluku on se može žaliti, a o tome će odlučivati izvanraspravno vijeće sastavljeno od 3 suda. Konačnu odluku hoće li biti predan Grčkoj ili ne donijet će Visoki kazneni sud.

Što se tiče ostale trojice koji su danas ispitani u zagrebačkom županijskom državnom odvjetništvu oni bi trebali biti dovedeni na zagrebački Županijski sud no to ročište se, doznajem, neće danas održati ovdje nego tek sutra.

Oni su dakle ispitani, a zamjenica županijske državne odvjetnice još nije odlučila hoće li protiv njih zatražiti istražni zatvor do predaje Grčkoj.

Što se tiče ostalih 7 osoba koje su osumnjičeni, policija nije htjela previše detalja govoriti. Kazali su samo da je stiglo 10 europskih uhidbenih naloga. Neki od njih su vjerojatno već izrealizirani, neki nisu, neke realizacije su još u tijeku,a neke osobe su vjerojatno već i u bijegu.



Može li Hrvatska odbiti grčki uhidbeni nalog?

Može, naravno da može, ali vrlo male su šanse da će se to dogoditi. Razgovarala sam danas s brojnim sucima koji inače odlučuju o takvim stvarima i kažu kada je ovaj slučaj u pitanju, riječ je o Grčkoj,. zemlji članici EU i tu je situacija poprilično jasna,. I sami europski uhidbeni nalozi kad su stigli u Ravnateljstvo policije to se zna postupanje. To su hitni predmeti, tu se postupa odmah. Nema tu odugovlačenja. Ide se s imenima i prezimenima, odlazi se na tu adresu i uhiti se osobu ako se ona nađe. Ako ne, onda se ide metodama da se pronađe osoba