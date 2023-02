Odnijeli smo na analizu nekoliko džemova. Jesu li podaci na deklaracijama točni?

Čitate li deklaracije na proizvodima i mislite li da one odgovaraju stvarnim sastojcima proizvoda?

Kupili smo četiri džema različitih proizvođača i odnijeli ih na analizu, a rezultati su iznenađujući.

Na našoj listi je džem kumice na kojem uopće nema deklaracije i jedan s OPG-a koji deklaraciju ima. Uz to, kupili smo i dva džema u trgovini. Jedan renomiranog proizvođača i drugi trgovačkog lanca. Svi džemove analizirali smo na Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar.

"Provjerili smo sve deklaracije i imaju li uopće sve obvezne navode, koliko vidim, jedan uopće nema deklaraciju, to je najlošija verzija", rekao je Dario Lasić, voditelj Odjela za zdravstvenu ispravnost hrane NZJZ-a Dr. Andrija Štampar.

Provjerili smo sadrže li onoliko šećera koliko piše na deklaraciji.

Zašto baš šećer?

"Zato što je to obavezan navod i nije isto ako piše 40, a ima 65 ili 67. Zapravo konzervans nije ni dozvoljen", objasnio je Lasić.

Rezultati su iznenadili i stručnjake. Za neke proizvođače nam se učinilo da su pogriješili sa sadržajem šećera pa smo ih analizirali dvaput.

"Zanimljivo ste odabrali. Jedan koji uopće nema deklaraciju i to je problem. Ova tri uzorka su unutar odstupanja. Jedan je na gornjoj granici odstupanja, jedan je da donjoj, a jedan je od robne marke pogođen. Na gornjoj granici je od renomiranog proizvođača? Da, to je najveće iznenađenje, okej u granicima je od tih tri posto što deklariraju", rekao je Lasić.

Građane više ništa ne iznenađuje.

"Na deklaraciji već piše da je loše. Imate 15 posto voća. Što vam to znači?", rekla je Višnja Delin.

"Bojim se da u trgovinama ima odstupanja, da ima varanja. Više vjerujete ovima na placu? Da, od ovih koje znam", istaknuo je Mirko Vučić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ali u našoj analizi najmanje odstupanja je imao džem s potpisom trgovačkog lanca. Najviše poznatog proizvođača koji je na gornjoj granici. Onaj s OPG-a je na donjoj granici. U prekršaju je jedino kumica koja nema deklaraciju. No njezin ima najmanje šećera.

"To je u stvari pozitivna priča, pitanje je samo održivosti tog proizvoda da li će pošto nema konzervansa izdržati šest mjeseci", rekao je Lasić.

Inače su greške na deklaracijama još i veće, oko 80 posto malih OPG-ovaca griješi. No loša deklaracija, nE znači loš proizvod - ali znači visoke kazne. One su za male proizvođače od 10 do 20 tisuća kuna, a za pravne osobe 30 do 70 tisuća.