Na travnjaku na zadarskim Stanovima stasali su Luka Modrić, Šime Vrsaljko, Danijel Subašić i Dominik Livaković, a sada je malo toga što osim travnjaka i tribina nije prodano u stečaju NK Zadra. Svu pokretnu imovinu koja se nalazila u stečajnoj masi, procijenjenu na oko 50 tisuća eura, kupila je poznata zadarska odvjetnica koja nije ni mislila da se ozbiljno natječe.

"Ponudila sam 1500 eura. Iskreno, nisam očekivala da ću biti jedini ponuditelj za tu imovinu. Kad sam došla na raspravu, ja sam bila jedina. Tako da sam ostala pomalo iznenađena da nitko nije bio zainteresiran za kupiti povijest zadarskog nogometa", kaže odvjetnica Ivana Raspović, poznavateljica i ljubiteljica nogometa. Kupila je tri tisuće sjedalica na tribinama, semafore i kosilice, perilice i sušilice iz svlačionica, brojač karata, namještaj, pehare i još puno toga. Građani su razočarani zbog rasprodaje klupske imovine za bagatelu.

Zadranka Sonja Lukin smatra da je Grad trebao zadržati klub u svom vlasništvu i da ga se nikako nije smio odreći. "Trebalo bi pripasti Gradu ako je Grad u to uložio", misli njena sugrađanka Jasna Kos. Iako je Grad Zadar godinama, pa i desetljećima ulagao u klupsku imovinu NK Zadra, danas iz Grada nismo mogli dobiti sugovornika niti odgovor na pitanje kako to da nisu na vrijeme reagirali da se spasi makar dio vrijedne imovine kluba.

Prvi trener Luke Modrića smatra kako je nedopustivo da su trofeji uopće ušli u stečajnu masu."To je stečevina nogometaša koji su ih osvojili. To je njihovo vlasništvo. Neprocjenjive je vrijednosti jer su to generacije koje su mukotrpno radile kroz jedan izvjestan period. Puno znoja, puno truda i oni su to osvojili, to njima pripada. Ako ćemo ići dalje, onda trebam reći da je to trebalo ići u povijesni muzej, a ne da ide u stečajnu masu i prodaje se u bescjenje", kaže Bepo Bajlo, predstavnik HNK-a Zadar u Skupštini HNS-a Zadarske županije.

Nakon stečaja NK Zadar prije 4 godine na njegovo mjesto je došao HNK Zadar koji je nedavno prodan hrvatskom poduzetniku iz Australije Mladenu Ivančiću. Odvjetnica je spremna razgovarati s njim oko otkupljene imovine, ali pokale i dresove bi zadržala.

"Imam člana obitelji koji igra za niže uzraste HNK Zadar. Tako da sam svakodnevno na utakmicama i nogometnim terenima. To dijete živi za nogomet, voli nogomet. To je bila moja motivacija da se javim na oglas", pojašnjava Ivana Raspović koja bi povijest kluba bila spremna prepustiti jedino nekom budućem muzeju zadarskog sporta.