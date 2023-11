Odvjetnica Marija Banožića ekskluzivno za RTL Danas: 'Ne vraća se u Sabor, aktivirat će povlasticu 6+6'

Sad već bivši ministar obrane Mario Banožić i dalje je u KBC Osijek, nakon što je u subotu u prometnoj nesreći svojim automobilom udario u drugo vozilo čiji je vozač (40) preminuo na mjestu. Ministar je prema službenim informacijama s teškim ozljedama prevezen u bolnicu, a javnost već nekoliko dana raspreda o tome je li Banožić bio pod utjecajem alkohola te koliko je promila imao u krvi u trenutku nesreće.

Naša reporterka Ivana Ivanda Rožić uživo je u RTL-u Danas razgovarala s njegovom odvjetnicom Kesnijom Vržina koja kaže da ga nije posjetila u bolnici te joj je teško govoriti o njegovom zdravstvenom stanju.

"Ovo je velika tragedija za obitelj poginulog Šarića, ali i obitelj Banožić koja izražava sućut obitelji preminulog. Zamolila bih medija da uzmu u obzir činjenicu da Banožić ima troje maloljetne djece i suprugu i koji nisu javne osobe. I ta djeca svaki dan trebaju ići u školu", poručila je odvjetnica Vržina.

Na pitanje je li dobila uvodi u spis s obzirom na to da DORH provjerava činjenice oko analize njegove krvi. Podsjetimo Županijsko državno odvjetništvo priopćilo je da je Banožić nakon prometne nesreće imao nula promila alkohola u krvi, u medijima se pojavila preslika analize koja to opovrgava.

'Ima prijelome, nepokretan je'

"Sve je u fazi izvida koji su tajni i nije mi jasno otkud informacije u medijima, trguje se s potencijalnim dokazima, ugrožava se cijela istraga i vrlo mi je teško govoriti o svim tim činjenicama. Ne znam otkud te informacije te dok nemam uvid u spis ne mogu govoriti o dokazima koji kolaju po medijima."

Smatra da ne bi trebalo doći do privođenja. "Pogotovo jer je Banožić u lošem zdravstvenom stanju. On ima prijelome, nepokretan je, nije vjerojatno ni pod punom svijesti. Ne vidim kako bi mogao utjecati na tijek eventualne istrage i potencijalne svjedoke", rekla je odvjetnica.

Na pitanje zna li on da više nije ministar rekla je da ne zna. O tome kakva će biti taktika obrane rekla je: "Poginula je jedna osoba, a da bih govorila o obrani, moram dobiti uvid u spis ako je on okrivljenik u nesreći. Mediji su ga osudili, a on nije ni osumnjičen. Postoji pretpostavaka neovisnosti. Sad on nema nikakva prava, sve mu je oduzeto, njegova prava kao okrivljenika narušena su i ovo je presedan."

'Aktivirat će 6+6'

Otkrila je i hoće li se Banožić vratiti u Sabor. "Ja sam tu odluku donijela kao njegova odvjetnica, a odvjetnica sam mu bila i u prethodnim slučajevima kada sam nastupala u njegovo ime. Podnijela sam zahtjev Saboru za aktivaciju njegovgo saborskog mandata i odmah istovremeno stavljanje tog mandata u mirovanje. Podnijela sam i zahtjev Vladi za 6+6 opciju da koristi pravo šest plaći i 50 posto plaće drugih 6 mjeseci."

Nastavila je da ne zna kako će njegov oporavak ići te da je kao odvjetnica razmišljala o svim njegovim pravima. "Ne znam hoće li se vratiti u politiku ili ne, ali sam mu htjela ostaviti prostor da donese odluku najbolju za njega", navela je. Završila je da ju nije

angažirala Vlada, da oni to i ne mogu. "Odvjetnica sam mu otprije i imam njegove punomoći", pojasnila je.