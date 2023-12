Nakon što je jučer najavio njegovu smjenu, premijer Andrej Plenković se čuo s čelnikom HEP-a Franom Barbarićem i prvi danas to službeno objavio. "Jesmo, čuli smo se nakon presice jučer. Vlada je pokrenula proceduru, a on je u međuvremenu čak podnio ostavku", rekao je Plenković.

A potom je pojasnio redoslijed događanja: "On je prvo smijenjen, pa je dao ostavku." U HEP-u tvrde da sjednica Nadzornog odbora još nije održana, pa je Barbarić formalno i dalje šef. A iz Vlade je stigao prijedlog za njegovo razrješenje. Na pitanje zamjera li mu to Barbarić, odgovorio je: "Ne." Bez obzira na okolnosti, kaže da je zadovoljan njegovim radom u HEP-u. "Ako ćemo gledati tako u kontekstu osiguranja da prođemo kroz energetsku krizu gotovo kao da je nema - onda da!", rekao je Plenković.

Barbarić se oglasio preko svoje odvjetnice koja ističe da treba izbjeći onu staru "kadija te tuži, kadija te sudi", jer svatko ima pravo na pravično suđenje. "Nakon dugotrajne i pomno orkestrirane medijske hajke, u javnosti je nepovratno stvorena slika da je gospodin Barbarić počinitelj kaznenog djela... Zadnji potez kista na toj slici povučen je prije nego što je kazneni postupak uopće započeo", odgovor je iz ureda odvjetnice Višnje Drenški Lasan. Spominje se i Europski sud za ljudska prava, te da će se Barbarić boriti svim dostupnim pravnim sredstvima.

To što je pao zbog bespravne gradnje nije impresioniralo predsjednika Zorana Milanovića kojeg u svemu zanima samo jedno.

"Tko je odgovoran za milijune i milijune koji su nestali zbog pretplate plina? Ova bespravna gradnja - to su gluposti... Plenković je ocijenio da mu se isplati valjda da čovjeka najuri i to je to", izjavio je Milanović.

No što čeka Barbarića nakon smjene? Iz HEP-a objašnjavaju da prema Ugovoru o radnom mjestu s posebnim ovlastima koje Barbarić ima - ponudit će mu se drugo radno mjesto u HEP-u. Ako ga prihvati, nema otpremnine. U suprotnom - prema ugovoru ima pravo na 6 mjeseci pune i 6 pola plaće. Za oporbu, itekako previše.

Sandra Benčić iz Možemo! kaže da je to neprihvatljivo na bilo kojem mjestu u HEP-u, naročito zbog afere "Plin za cent". Zvonimir Troskot (MOST)o svemu kaže: "Vidimo ga sada u nekom direktorskom položaju unutar HEP-a, da ga se bogato nagradi, da bude direktor u smjeni, ili ne daj Bože saborski zastupnik."

Katarina Peović (Radnička fronta) misli da njegov odlazak ne znači ništa za sustav: "Ako on ode, doći će netko sličan njemu. HDZ ima ergelu Barbarića." Kao zamjena za Barbarića spominju se nekoliko imena uglavnom iz HEP-a, no do konačnog njegovog odlaska s čelnog mjesta HEP-a, sve ostaje samo na nagađanjima.