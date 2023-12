U Ateni razvoj događaja oko hrvatskih navijača prati naša reporterka Ana Mlinarić koja se uživo javila u RTL-u Danas. Još se čeka odluka hoće li ih pustiti iz pritvora u kojem su više od 120 dana.

Ana Mlinarić je izvijestila: "Zahtjevi za to podneseni su za svih 102 Hrvata. U boljoj su poziciji oni koji nemaju dosjee od ranije, a takvih je 60-ak, potvrdio je to odvjetnik Kaimenakis. Ministar pravosuđa Ivan Malenica je naveo da 11 navijača ima dosjee i oni bi početak suđenja mogli dočekati iza rešetaka, a odluka njihovom o eventualnom puštanju iz istražnog zatvora donijeli bi nešto kasnije jer se radi o dosjeima na oko 200 stranica. Sutkinja nema rok kada mora odgovoriti na zahtjeve odvjetnika. Jedan od odvjetnika koji brani jednog BBB-ovca naveo je da mu je sutkinja rekla da joj za donošenje odluke o njegovu klijentu treba oko 15 dana. To je indikativno s obzirom da je odvjetnik Kaimenakis za svoja 94 klijenta podnio zahtjeve prije dva tjedna, što znači da bi prve odluke zaista mogli imati ovih dana, baš kako je to premijer Andrej Plenković najavljivao. No to mu grčki odvjetnički tim zamjera jer smatraju da se tako upliće u grčko pravosuđe."

Mlinarić je navela i kako je nova informacija da je novo djelo na popisu svega onoga za što se terete BBB-ovci, radi se o tučnjavi u blizini stadiona sa smrtnim posljedicama.

"Odvjetnik Kaimenakis smatrada je to dobro jer bi se time moglo isključiti ubojstvo i kriminalna organizacija jer se radi o lakšim djelima. Većina BBB-ovaca vratit će se u svoje zatvore i tamo čekati odluku o eventualnom ukidanju istražnog zatvora. Doznajem da su oni koji su prvi odgovarali u novoj rundi ispitivanja već vraćeni u zatvore u kojima su i bili", navela je Ana Mlinarić.