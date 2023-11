Odvjetnik o BBB-ovcima: 'Stvarno je vrijeme za dramatičniji pomak u istrazi i da se većina pusti iz zatvora'

Zbog novih informacija iz Grčke uživo se u RTL Danas javio reporter Borko Brunović koji je razgovarao s odvjetnikom Franom Olujićem.

"Roditelji su oduševljeni s ovim vijestima, ali ne žele javno to komentirati", rekao je reporter kratko na samom početku.

Na nožu su isključivo dokazi dva Grka, osumnjičenog i ubojice. Znači li to da su se hrvatski navijači oslobodili optužnice za ubojstvo?

"To vrlo vjerojatno znači ako su te informacije točne, da se protiv naših državljana neće voditi kazneni postupak zbog najtežeg kaznenog djela, a to je u ovom slučaju kazneno djelo ubojstva. To isto tako znači da se stvaraju uvjeti da se svi, ili barem velika većina pusti iz istražnog zatvora. Jer ako bi bili za prekršaje ili blaža kaznena djela poput nasilničkog ponašanja, sudjelovanja u tučnjavi - tada dolazi u obzir ukidanje istražnog zatvora i zamjena nekom od mjera opreza poput zabrane napuštanja Grčke."

Kada bi te dobre vijesti mogle biti, da se pusti barem dio navijača?

"S obzirom na to da je prošlo više od tri mjeseca koliko su Hrvati u istražnom zatvoru, sada je stvarno vrijeme za neki dramatičniji pomak u istrazi i za puštanje većine njih ili možda i svih iz zatvora."

Više pogledajte u videu: