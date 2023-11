Ogorčeni seljaci prijete totalnom blokadom: 'Koliko vidim, s njima ne vrijedi ni čašu vode popit'

Vlada je ponovno odbila seljake prosvjednike, ali oni ne odustaju i prijete totalnom blokadom Hrvatske. U Slavoniji je s prosvjednicima reporterka Ana Mlinarić. Sudeći prema izjavama nastala je pat pozicija. Na pitanje tko će prije popustiti Vlada ili prosvjednici kaže da je novi pokušaj za pregovore sutra u 10 ujutro, a nakon toga, najavljuju, blokirat će željeznice, ceste, napraviti potpunu blokadu Hrvatske

Njezin sugovornik je Duško Pavlik, predsjednik Sindikata zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje koji sutra ide na taj sastanak

Što to znači potpuna blokada Hrvatske?

Totalno ćemo blokirati granicu, željeznicu Vođinci, Vinkovci, Strizivojna. Auto put, ako budemo mogli izaći. I još se otvara sutra nekih 4, 5 punktova.

Dosad vas je priječila policija, je li to znači da nećete prezati od sukoba s policijom?

Mi imamo s policijom konkretne dogovore. Ima jedna ulica i tom ulicom ljudi idu na posao u Bosnu, carinici. To nismo htjeli blokirati zbog njih. Mislim da je kap prelila čašu pa ćemo i to blokirati.

A što ako vas policija spriječi?

A šta da radimo, mi smo spremni na sve, na kazne, na pritvor. Šta da radimo? ovo nam je jedina opcija. Oni ako ne popuste, nastavljamo.

Spremni ste znači i na potencijalan sukob s policijom?

Ma na sve smo spremni. Mislim da do tog neće doći ali mi smo spremni na sve.

Koji je minimum s kojim sutra dolazite na sastanak? Iz Ministarstva danas kažu da je moguće od sredine 12. mjeseca organizirat svinjokolje. Je li vam to kasno?

Pa kasno je, bolje da je rekao za 1. maj. To nema smisla, šta će onda nama svinje? Zašto nisu dozvolili da ljudi to pokolju, riješe tih svojih svinja da riješe, da se isprazni. Onda ne bi bilo kuge više. Ljudi prodaju ili pokolju i više nema svinja i nema kuge, čista logika. A ovako, ljudi svakim danom što se ovo duži imaju više troškove.

Jeste li spremni na kompromis?

Mi smo spremni za dogovore, i želimo za svima surađivati, ali koliko vidim s njima ne vrijedi ni popit čašu vode.

Od ovih zahtjeva koje imate na stolu gdje ste spremni popustiti da se negdje nađete na pola puta?

Pa, kako oni nisu nigdje spremni popustiti, nećemo ni mi popuštat. Mi imamo zahtjeve i bilo bi onda uzalud pet dana ovdje na hladnoći i nitko nije odustao i da ja budem sada kao neki izdajnik.