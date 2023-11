BEZ ŽRTAVA Oluja i poplave zahvatile Dalmaciju: 'Imali smo srušena stabala, požar, ispumpavanja'

Hrvatska je od sinoć na udaru snažne oluje praćene orkanskim udarima juga i obilnom kišom. RTL-ova reporterka Nikolina Radić razgovarala je sa zamjenikom šibenskog gradonačelnika Damir Mileta. U Šibeniku se voda sada povukla kao i plina, no more je još uvijek na samo desetak centimetara ispod rive. 'Imali smo nekoliko stabala srušenih. Imali smo jedan požar i vatrogasci su upravo na ovome mjestu djelovali ispumpavanje jednoga podruma', kazao je Mileta i dodao da su zasad štete zanemarive, no kako si Šibenčani spremni na pogoršanje vremena. Osim Šibenika i diljem Dalmacije je bilo više šteta. Na sreću, nisu to bile nekakve enormne štete.