Uživanje u suncu i pogled od milijun dolara, ali zbog skupog zakupa kava bi mogla skočiti s 1,30 na 4 eura

Zapadna obala, omiljena šetnica Splićana, mogla bi ostati bez ugostiteljskih objekata. Natječaj za podkoncesije je propao. Nitko od ugostitelja se nije javio.

Ugostitelj Josip Čulić rekao je da sada plaćaju terasu sedam eura po kvadratu.

"Imamo nekih 214 kvadrata baznoga i imamo još mogućnost proširenja, a sada bi cijena trebala biti 20 eura i još se na to sve skupa plaća tri posto koncesijske naknade na ukupan prihod godišnji tvrtke", dodao je Čulić.

Dosadašnji su podkoncesionari složni da su uvjeti natječaja nerealni, a u pripremi je novi koji je, kako se čini, s istim uvjetima. Cijene usluga bi mogle otići u nebo ako i bude zainteresiranih. Cijena kave u ovom je trenutku jedan euro i 30 centi. Na splitkoj bi Zapadnoj obali cijena mogla narasti i do dvjesto posto u ljetnoj sezoni što znači da bi se za jednu kavu trebalo izdvojiti i do četiri eura.

Marijan Ciprijan, direkotr Splitska obala, kazao je da su ispitali tržište kako bi vidjeli "kako diše" te ima li zainteresiranih.

"Ako je cijena prevelika ili preniska, to će tržište pokazati. Ako bude potrebe opet ćemo ponavljati", rekao je Ciprijan.

Ipak, čini se da vrijeme i strpljenje polako cure.

Ugostitelj Dino Zrilić ispričao je: "Mi imamo ugovor do 15. lipnja ove godine s tim da, ako mi ne idemo mi moramo izaći 1. svibnja jer ne možemo ljude držati u neizvjesnosti do zadnjih deset dana i vraćamo prostore u stanje visokog rohbaua, a to dobro znate što znači. Postoji vrlo moguća opcija da se ovdje ovo ljeto ne radi."

Ni Splićani se ne žele odreći uživanja na suncu i pogleda od milijun dolara uz pristojnu cijenu kave.

Jadranka Gojak Radman iz Splita se pita: "Zašto ne ostavit ove ljude, produžit im ugovor, ako su uredne platiše. Ne vidimo razloga, zašto?"

Miro Katić iz Splita je kazao da je u novinama pročitao kako je sve naraslo dvjesto posto. Dodao je da je u nekima od okolnih kafića cijena kave oko jednog eura i dvadeset centa za što smatra da nije skupo.

Tomislav Milutinović iz Splita je poručio: "To nije neki luksuz, to bi trebalo biti svakom dostupno i svakom prihvatljivo."

Dva izgledna scenraija koja čekaju Split su prazni rohbau objekti na Zapadnoj obali ili cijena kave skuplja i do 200 posto.