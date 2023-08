DRAMATIČNO U PODRAVINI Opasnost od poplava još nije prošla. Nitko se ne miri s prizorom svog doma u vodi: 'Tu živim 45 godina, sve je otišlo'

Opasnost od poplava nije prošla. U Podravini je kritično u općini Drnje, poplavljene su kuće, a stanovnici se evakuiraju. Dramatično je na Šodereci gdje voda i dalje raste. Voda je poplavila i obiteljske kuće u Sigecu u Općini Peteranec. Do nekih se danas može samo čamcem, no iako je voda do prsa, neki i dalje na sve moguće načine spašavaju svoju imovinu. Detalje imaju reporteri RTL-a danas Dajana Šošić i Matija Mlinarić.