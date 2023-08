Opet salmonela na farmi Lukač, moraju usmrtiti 52 tisuće kokoši, reagirao vlasnik Marijan Lukač: 'Žalosno'

Salmonela se ponovno pojavila na farmi obitelji Lukač u Zagrebu.

No, oni tvrde da im se podmeće i za to izravno prozivaju konkurentsku tvrtku Perfa, koja se još nije oglasila, ali i Centar za peradarstvo i veterinarsku inspekciju.

Najavljuju i da će protiv njih podnijeti kaznenu prijavu.

Salmonela je na farmi Lukač pronađena u jednom od pet njihovih objekata i zbog toga im je jutros stigao nalog da moraju usmrtiti 52 tisuće kokoši.

Sličnu situaciju imali su i lani, kada su usmrtili 3 puta više nesilica.

Marijan Lukač, vlasnik farme za proizvodnju i prodaju jaja o svemu je danas rekao: "Oni su u rješenju izdali nalog o ubijanju 52 tisuća koka. Jaja ne mogu iz tog objekta ići na tržište. Sve se mora ukloniti, očistiti, oprati, dezinficirati i tek će onda izdati dozvolu da tu opet mogu biti kokoši. Žalosno."

Reagirali su iz Državnog inspektorata te poručuju da je veterinarska inspekcija salmonelu utvrdila na temelju nalaza mjerodavnih institucija.

"Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata je na osnovu zaprimljenih nalaza Nacionalnog referentnog laboratorija Hrvatskog Veterinarskog Instituta, Centar za peradarstvo, Zagreb i nalaza za potrebe super analize uzetih na zahtjev stranke i otpremljenih na zahtjev stranke u 'National Reference Centre for Enteropathogenic Bacteria and Listeria (NENT), University of Zürich', utvrdila prisutnost bakterije Salmonelle Enteritidis u jatu peradi predmetne farme. S obzirom na pozitivne nalaze… stranci će donijeti rješenje o zabrani premještanja peradi i jaja s farme osim upućivanja na klanje (preradu) ili uništavanje, uz posebno odobrenje izdano od nadležnog tijela", naveli su u odgovoru.

Dodali su i da je ostavljena mogućnost da se životinje zakolju po posebnim uvjetima, a jaja iz zaraženog jata "podvrgnu postupku prerade kojima se jamči uništavanje svih serotipova salmonela od značaja za javno zdravstvo u skladu s propisima o higijeni hrane".

Dodaju i da je veterinarska inspekcija Državnog inspektorata do sad više puta postupala na istoj farmi i također zbog bakterije salmonele, a da je farma iskoristila zakonsku mogućnost te je privela klanju životinje. "Za izgubljenu dobit imala je pravo zatražiti naknadu od strane nadležnog tijela, što je i učinila", naveli su.

