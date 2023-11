Da Pavao Vujnovac preuzima ruski udio u Fortenovoj komentirali su danas i političari. Oni iz oporbe su kritični, osim Vujnovcu bliskog Domovinskog pokreta.

Nikola Grmoja (Most) rekao je: "To nije dobro jer je taj čovjek praktički postao gospodar Hrvatske. Ako se ostvari koalicija 3P o kojoj ja govorim ili Hrvatska za centar, njega se više neće moći kontrolirati. On već sada kontrolira državu."

Mišel Jakšić iz SDP-a kaže: "Ako ovo restrukturiranje, koje će rezultirati rasprodajom hrvatskog bogatstva, ima za cilj obogatiti Vujnovca, za to nismo." Sandra Benčić iz Možemo kaže da je ovo dobra vijest samo za Pavla Vujnovca i HDZ. "Ovime je završena transakcija kada su kroz grupu Borg, jednom HDZ-ovom tajkunu Todoriću oduzeli, da bi ga na kraju dobio drugi tajkun HDZ - Vujnovac." rekla je Benčić.

"Sigurno ova neizvjesnost nije bila dobra za kompaniju, ona dugo traje. Ova promjena mogla bi vratiti povjerenje u kompaniju koja gubi udio na tržištu. Nešto se moralo promijeniti", rekao je Stephen Nikola Bartilica iz Domovinskog pokreta.