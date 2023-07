Sandra Benčić gostovala je u RTL-u Danas od 16:30 sati. Komentirala je aferu HEP-a koja, kako kaže premijer Andrej Plenković, nije afera.

Kakav je plan oporbe?

Tražimo izvanrednu sjednicu Sabora koja će imati dvije točke, a jedna od njih je plinska afera i odgovornost svih uključenih. Druga je da se plinska afera događa u kontekstu potpunog zastoja pravosuđa zbog dugotrajnog štrajka čini izvanredne okolnosti. Želim napomenuti da ono što građani gledaju, gledaju sukob, mogli bi reći i rat različitih interesnih skupina unutar HDZ-a, a to na način da se kao obično ratuju oko privatnih interesa, a pritom su žrtva građani RH i svi koji živimo ovdje i koji ćemo plaćati ovu štetu.

Sabor ide na ljetnu stanku krajem tjedna - ima li vaš zahtjev onda smisla kad je predsjednik Sabora odbio vaš prijedlog?

On je odbio, ali nije jedini koji može sazvati sjednicu. To što je odbio govori da HDZ želi staviti pod tepih ovu aferu, ali to neće uspjeti. Mi ćemo ovu temu držati, tražiti da se provedu istrage, ali tražimo i od predsjednika RH da iskoristi ovlasti i traži izvanrednu sjednicu.

Spominjali ste mogućnost da predsjednik Milanović sazove izvanrednu sjednicu. Je li ga netko iz oporbe kontaktirao i pitao ima li namjeru to učiniti?

Postoji određeni dogovor da se kontaktira, da se pokuša razgovarati s njim oko toga da inicira izvanrednu sjednicu iz razloga što on ima ovlasti ju sazvati. To Sabor niti Vlada ne mogu odbiti, za razliku od oporbe koju mogu odbiti. I već su odbili. Zbog toga jer žele sakriti činjenicu da je premijer izravno odgovoran za ovu aferu.

Jeste ga kontaktirali?

Naš klub ne, ali zadužili smo druge ljude unutar opozicije da budu ti koji će ga kontaktirati.