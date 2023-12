Trijumf Aleksandra Vučića na prijevremenim parlamentarnim i lokalnim izborima u Srbiji. Srpska napredna stranka osvojila je 47 posto glasova, dok je oporbena proeuropska koalicija Srbija protiv nasilja dobila nešto više od 23 posto.

To su potvrđeni rezultati Republičkog izbornog povjerenstva s obrađenih 95 cijelih 7 biračkih mjesta na parlamentarnim izborima. Oporbenjaci, međutim, osporavaju rezultate izbora, navodeći niz izbornih prijevara, među njima i da je izdano 40 tisuća novih osobnih iskaznica za beogradske izbore. Traže poništavanje izbora u Beogradu i raspisivanje novih, a za večeras su najavili prosvjed ispred Gradske skupštine.

Oporba je nezadovoljna, najavljuje se prosvjed. Mogu li okupiti onoliku masu ljudi kao na prosvjedima ljetos - Srbija protiv nasilja ili ih je ovaj rezultat zasad razuvjerio da je promjena vlasti u susjednoj državi uopće moguća?

"Očekuje se mnoštvo ljudi, koliko točno vidjet ćemo u 18 sati", rekao je naš reporter Mario Jurič koji je razgovarao sa Srđanom Milivojevićem iz Demokratske stranke.

"Prva poruka koju želimo prenijeti građanima i javnosti je da su ovi izbori protekli uz niz neregularnosti. Mi kao opozicija ne možemo prihvatiti ovakve izborne rezultate. Očigledno je da je vladajući režim pribjegao brojnim manipulacijama kada je riječ o ovom izbornom ciklusu. To, ne kažemo samo mi iz koalicije 'Srbija protiv nasilja', to kažu sve opozicijske stranke. To kažu nevladine organizacije koje se bave promatranjem izbora u Srbiji i međunarodne organizacije koje su također promatrale izbore."

Vučić kaže s druge strane kaže da to nije istina?

"Ratni huškač Aleksandar Vučić prepoznat kao šef mafije u Srbiji, stjecajem okolnosti prepoznat kao predsjednik Srbije se ne libi, iz svog arsenala zla kojim raspolaže, da pribjegne bilo kojem sredstvu da bi opstao na vlasti. Ta demagogija, retorika i propaganda da je sve u redu i da su najbolji mogući uvjeti na svijetu - ne prolazi. Nemam problem biti opozicija u svojoj zemlji, ni u manjini, ali imam problem da se u ovoj zemlji ne poštuju zakoni, pravila i Ustav. Nemam problem da ovo postavim kao političko pitanje, ali ovo prelazi okvire politike, ovo je pitanje ljudskog dostojanstva i civilizacijskog dostignuća kao nas ljudi. Ne mogu dopustiti da se gazi dostojanstvo građana Srbije i nas koji smo sudjelovali na ovim izborima"

Koliko je realno ponavljanje izbora?

"Mi ćemo zahtijevati i nećemo od toga odustati. Tražimo da se izbori ponove iz nekoliko razloga. Prvo, ovdje su došli glasači koji ne žive u Beogradu, Republici Srbiji, koji nemaju prebivalište u glavnom gradu da se oni pitaju tko će biti gradonačelnik. S druge strane, funkcija predsjednika Republike je grubo zloupotrebljena u izbornoj kampanji. Vučić se svakoga dana obraćao javnosti s frekvencijama s nacionalnom pokrivenošću. To je nacionalni resurs, to ne pripada njemu"