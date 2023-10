VRIJE U PULI Oporba zaziva Zoričićevu ostavku, on za RTL Danas: 'Blago ću se nasmijati. spreman sam na izbore, ali ne patim od fotelja'

Vrije u Puli. Oporba je na nogama nakon odlaska pročelnice Anje Ademi. Kažu da je to kulminacija svih događanja u protekle dvije godine, od raspada koalicije s SDP-om i Možemo!. Smatraju da je aktualni gradonačelnik Filip Zoričić grad doveo na rub i traže da odstupi, te da se raspišu prijevremeni izbori Petra Fabijan Kapov razgovarala je s prozvanim gradonačelnikom Pule -Filipom Zoričićem. "Kao da govorimo o državi, a ne o gradu. Jedna od pročelnica, moja najbliža suradnica odlučila je otići iz osobnih razloga. Ja je u tome nisam priječio. Zahvalan sam na svemu što je napravila u ove dvije godine. Na nama i meni je naći novog pročelnika. Potom se dogodio potpis 11 od 187 zaposlenika koji govore da je to što radim populizam, a mene je to razočaralo", rekao je Zoričić. Oporba zaziva vašu ostavku i nove izbore. Što na to kažete? "Blago ću se nasmijati pogotovo kad oporbu predstavljaju ljudi koji su bili dugo na vlasti i ostavili veliki džumbus u Gradu", rekao je Zoričić i dodao da će naći zamjenu za Ademi. Jeste li spremni na druge izbore? "Ma naravno, ne patim od drugog mandata, fotelja, ljudi moraju reći što misle", poručio je Zoričić. Cijeli razgovor pogledajte u videu