DIPLOMATSKI ŠAH-MAT? Orban izostao s parade Dana RS, SAD i EU zaprijetili sankcijama Dodiku. Na proslavi poruke: 'RS je naša zemlja, ne BiH'

Pod sloganom 'Simbol slobode', u Banjoj Luci obilježava se neustavni praznik Dana Republike Srpske. Glavna parada proslave Dana RS-a održala se u utorak. I ove godine slavi se na neustavni 9. siječnja jer Milorad Dodik ne odustaje. Prodefiliralo je oko tri tisuće sudionika, od policajaca do civila. Među sudionicima su i ove godine Putinovi miljenici, pripadnici ruske paravojne organizacije 'Noćni vukovi'. Kada se pita građane što za njih znači ovaj dan, kažu da je to za njih 'sve', neki odgovaraju da je RS njihova zemlja, ali ne i BiH. Dodik i dalje ustraje u tome da 'RS neće oklijevati da zaštiti svoje pravo i proglasi svoj status'. No za to nema previše podrške izvana. Dodik se ove godine morao zadovoljiti gostima nižeg ranga. Crnogorski predsjednik Milatović odbio je poziv, Vučić je poslao čestitku, ali i ove godine stigao je njegov sin Danilo. Nije došao prijateljski HDZ-ovac Dragan Čović, tek je viđen HDZ-ovac Davor Čordaš. No zato nije stigao mađarski premijer Viktor Orban kojeg je Dodik odlikovao, kao i nacionalističko-huškačkog pjevača Baja Mali Knindža. Inače, 9. siječnja 1992. ratni zločinac Radovan Karadžić proglasio je srpsku republiku unutar BiH. Godine 2015. Ustavni sud BiH proglasio je taj datum neustavnim. Unatoč tome, kazne za njegovo obilježavanje nema. U Tužiteljstva BIH odgovaraju samo da prate sva događanja. Za Bošnjake to je bio početak rata i ratnih zločina. Više pogledajte u prilogu Andrijane Čičak Božić