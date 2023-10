Osječani očajni, ne znaju što jedu: Zašto nema rezultata analize hrane i tla ni 3 tjedna nakon požara?

Automobili prolaze, ali kupaca na poznatom štandu povrća u Antunovcu nema.Gospođa Ivka kaže da je situacija katastrofalna i da treba jasno reći može li se prodavati ili ne.

Ovako, ni ona i ni suprug, nisu mirni. Već dvadesetak godina uzgajaju i prodaju svoje proizvode, a nakon velikog požara plastike – sve je stalo.

„Ne kupuje nitko, da daješ džabe – neće svijet.“ kaže Ivka Barišić iz Antunovca.

Stvorena je, kaže, panika. Gorjelo je danima i širio se gusti crni dim pa se ljudi boje. Inspekcije su, kažu, dolazile nekoliko puta i uzimale uzorke, ali rezultata analize nema.

„Nema nikakve, a rekli ste da prodajemo, a svijet ne kupuje kupus.“ kaže Mirko Barišić iz Antunovca.

Na kupusu, kažu nema sumnjivih tragova no, svjesni su da samo analiza može potvrditi ili otkloniti sumnju.

„Ne znam što će biti, rekli su da prodajemo, a analize nema.“ kaže Mirko.

Nesigurnost osjeća i gospođa Marica koju je požar probudio na rođendansko jutro.

„Jednostavno neka nesigurnost, to što smo imali u bašči to je bilo nekih paprika, voća, povrća, to smo sve ono počupali, bacili i šta.“ kaže Marica Perković iz osječkog naselja Brijest.

„To smo sve uništili, to je uništeno, e sad što sam izfrezirao sam malo bašče, posadio sam luk malo dublje i evo to je to", odaje Maričin suprug Pavo Perković.

Inspekcija kontrolira voće i povrće na poljoprivrednim površinama kao i hranu koja se prodaje na OPG-ovima i tržnicama. Kupci su oprezni i zabrinuti, ne kupuju namirnice sa sumnjivog područja.

„Ništa ne kupujem ono Ernestinovo, Šodolovci - tamo gdje je išlo, zabrinuta sam, da.“ kaže Mirjana iz Osijeka.

„Dan danas nitko ništa nam nije rekao, nisu završena mjerenja, ne znam da li se ta mjerenja uopće kod nas i mogu napraviti, tako da sve u svemu situacija je po meni gore nego katastrofalno.“ kaže Mario iz Bilja.

Dugo čekanje rezultata otvara prostor i za ovakve špekulacije.

„A što je tu – to je velika politika, jel znaš što kažu - politika je k….“ poručuje Tonka iz Osijeka.

Za sada je, čini se od rezultata analiza brži i HŽ. No iz državnog inspektorata najavljuju njihovu skoru objavu. Bilo bi dobro da to uistinu bude što prije.