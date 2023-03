Osječki gradonačelnik zabranio folk koncert, a jučer istu dvoranu napunila pjevačica iz Srbije

Osječki gradonačelnik Ivan Radić, koji je jučer najavio zabranu folk koncerta, danas je bez komentara - iako je sinoć baš takav koncert održan u njegovom gradu. Srpska pjevačica Milica Pavlović nastupila je na studentskoj brucošijadi u Osijeku. I uspjela je napuniti dvoranu Zrinjevac u kojoj se trebao održati i koncert koji je otkazan u Puli. Gradonačelnik iz redova HDZ-a objavio je jučer da Osijek nije grad za cajke, ali sudeći prema sinoćnjoj atmosferi i današnjim izjavama Osječana - i ne čini se tako.

"Meni to sada nije neka posebna vrsta glazbe da bi se to sada trebalo zabranjivati ili nešto. To je samo glazba kao glazba", kaže Antonio Puhanić iz Osijeka.

"Svi imamo svoj izbor, svatko sluša što želi. Mislim da ne bi trebali nekome braniti da nešto sluša", kaže Toni Smoljo iz Osijeka.

"Nemamo komentara, jednostavno anketirali smo tržište. Mislim da smo slobodno tržište i da možemo komercijalno raditi što želimo. Publika je to htjela, pokazali su sinoć na koncertu da je bio rasprodan", rekao je Josip Vrbanić, organizator koncerta.

Mnogi ih slušaju, svi su ih barem jednom čuli, no nekima su i dalje nepoželjne. Pa bi takozvane cajke i zabranili. Zašto je tome tako, dok su klubovi puni, a pjesme najslušanije među mladima, pogledajte u prilogu Marije Pajić Bačić: