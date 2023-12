NAKON UTAKMICE Osmorica policajaca ozlijeđena u jučerašnjim neredima: 'Biti policajac je životni poziv i to je rizik ovog posla'

Nakon jučerašnje utakmice Hajduka kod Lokomotive u Zagrebu došlo je do sukoba u kojem je ozlijeđeno osmero policajaca. Policijski službenici su, stoji u priopćenju, nad većim brojem navijača upotrijebili sredstva prisile nakon što su bili napadnuti. Oštećena su dva službena vozila i jedan osobni automobil, a sve okolnosti još se utvrđuju."Ozlijeđeno je osmero kolega. Oni imaju lakše tjelesne ozljede. Biti policajac je životni poziv i to je rizik ovog posla, ali ono što je naš cilj i što smo definitivno i postigli je uspostaviti javni red i mir. Ozljede su uglavnom na rukama i nogama zbog fizičkog kontakta, tjelesnog sukoba ili od udaraca", rekla je glasnogovornica policije Marija Goatti. "Iako je bilo hladno očito su bile vruće glave. Nažalost, takve stvari se događaju diljem Europe, ali još možemo bit zadovoljni jer u Hrvatskoj je to još uvijek u nekim prihvatljivim okvirima iako bilo kakvo ovakvo ponašanje je neprihvatljivo, rekao je Jurica Jurjević, voditelj odjela za prevenciju sigurnost i integritet HNS-a