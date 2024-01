ČUDO U SUSJEDSTVU Otac četvorki rođenih u Lubljani za RTL Danas: 'Nismo se nadali, ali znali smo da je to dar od Boga'

Čudo u Ljubljani, kažu liječnici. Jer ondje su rođeni Matej, Luka, Marko i Jovan i to carskim rezom u 31. tjednu trudnoći. Majka je začela prirodnim putem, a mogućnost rođenja četvorki, a da trudnoća nije potpomognuta, je vrlo mala. Oko jedan na 500 tisuća porođaja, što se posljednji put u Sloveniji dogodilo prije 20-ak godina. Roditelji dječaka su iz Banje Luke, trenutačno žive u Celju, a već imaju i petogodišnjeg sina. Evo što je otac rekao našem Mariju Juriču. "Supruga i bebe su u redu. Porod je bio jučer, sve je bilo u redu zahvaljujući stručnom osoblju UKC-a Ljubljana. Sretan sam i ponosan, malo još u stresu. Bitno da su svi zdravi. Bebice su u inkubatoru napreduju polako, otprilike dva mjeseca će biti tu. Supruga će biti tu jer bez majčine brige nema ništa. Iskreno vjerovao sam, ali nismo se nadali. No, kad se tako dogodilo, znali smo da je to dar od Boga i da moramo ići do kraja zajedno. S ljubavlju i vjerom sve se može pobijediti "