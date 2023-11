DAVOR BOŽINOVIĆ: Otkad smo u Schengenu iz Hrvatske u Sloveniju ušlo gotovo 50 tisuća migranata: 'Spriječili smo više od 500 krijumčara'

Ponovno uvođenje kontrola na granicama šengenskog prostora - glavna je tema sastanka predstavnika Italije, Slovenije i Hrvatske u Trstu. Kako od početka rata u Gazi raste i opasnost od terorizma, europske države postrožile su granične kontrole. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, slovenski kolega Boštjan Poklukar i talijanski Matteo Piantedosi raspravljali su i o ilegalnim migracijama koje su u porastu. Slovenci i Talijani su zabrinuti, jer otkad je Hrvatska u Schengenu, sve je više migranata koji dolaze zapadno- balkanskom rutom. Podaci pokazuju da je iz Hrvatske u Sloveniju u 10 mjeseci ove godine ušlo gotovo 50 000 migranata. "Kroz mješovite patrole sa Slovenijom do sada, ove mobilne koje se osnivaju prema analizi rizika, spriječili smo više od 500 krijumčara koji su željeli te ljude prebaciti", rekao je Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova. "Sve dok ugroza od terorizma bude velika, Slovenija će produljivati mjeru, sve dok za to bude potrebe. To će se raditi u skladu sa šengenskim zakonom. Mjeru se može produljiti do dva mjeseca", rekao je Boštjan Poklukar, slovenski ministar unutarnjih poslova.