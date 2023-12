Preostalih 20 BBB-ovaca pred sudom u Ateni ispitano je u manje od tri sata. Sud sada treba odlučivati o njihovu puštanju na slobodu - što je odvjetnik većine Hrvata tražio prije nekoliko tjedana.

"Za svaku osobu je poseban zahtjev, pa će za obradu trebati vremena. I kriminalne dosjee koji su došli iz Hrvatske treba obraditi i prevesti. Za neke od navijača će trebati više vremena, za neke manje, ali će postupno početi izlaziti", rekao je grčki odvjetnik Athanasios Kaimenakis koji brani većinu navijača.

Odvjetnik jednog hrvatskog navijača, objasnio nam je što je naveo u zahtjevu za puštanje iz pritvora.

"Objasnili smo da je naš branjenik s trojicom prijatelja samo putovao na trening svoje nogometne momčadi i da nije ništa kriv, osim što se našao na krivom mjestu u krivo vrijeme. Riječ je o društveno vrlo angažiranom mladiću, koji je oduševljen nogometom, ali nije za nasilje", naveo je odvjetnik.

U tri dana Boysi su se branili svakako - jedni su tvrdili da su došli samo bodriti klub, a ne tući se, drugi da nemaju veze s Dinamom, već su došli turistički, do onih koji tvrde da su došli na drugu utakmicu, onu Panatinaikosa i Marseja. Tereti ih se za 12 kaznenih djela i prekršaja, pri čemu im je pridodan i prekršaj tučnjava u blizini sportskog natjecanja sa smrtnom posljedicom.

Kaimenakis kaže: "To je optužba za nešto što se doista dogodilo. Trebala je biti navedena od početka jer je stvarno bila tučnjava ispred nogometnog stadiona. To je dobra stvar. Zašto? To ja znam. Bolje je za postupak. Ne brinite se, to je dobra stvar za nas."

Još se čekaju i dobre vijesti koje je najavio premijer Plenković za kraj ovog tjedna. Njegovo ime jučer su zazivali iz marice.

Nakon ispitivanja, više od sto uhićenih Hrvata vraća se rutini koju su imali prošla četiri mjeseca. To je potvrdio i odvjetnik Kaimenakis.

Odvjetnici se nadaju da bi bar neki od navijača Božić mogli dočekati doma.