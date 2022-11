Otkrivamo tko je platio 8,5 milijuna kuna za zapuštenu vilu da bi bio susjed Tuđmanima!

Zapuštena, ali na elitnoj lokaciji, odmah preko puta doma prvog hrvatskog predsjednika. Država je vilu uspjela prodati za osam i pol milijuna kuna. I to sinu nekadašnjeg kralja mlijeka - Luki Rajiću.

Na pitanje je li očekivao takvu cijenu, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina odgovara:

"Pa jesam, ja sam očekivao, mogu reći da sam očekivao tako dobru cijenu, ja sam očekivao i nadao se i svrha ovakvog načina prodaje je da bude više zainteresiranih. Imali smo tri zainteresirana kupca koji su uplatili jamčevinu koja nije mala koji su se natjecali na dražbi. To je ono što je svrha ovakvog načina prodaje. I postiglo se u konačnici milijun kuna više nego što je procijenjena vrijednost."

S obzirom na to da je riječ o iznosu koji je veći od milijun eura, odluka još ide na Vladu nakon čega se sklapa ugovor. Da je ovakav oblik dražbi najtransparentniji - slažu se i agenti koji se godinama bave nekretninama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Do sad smo uvijek na neki način imali kritiku prema ministarstvu i upravljanju imovinom, ali u ovom slučaju moramo pohvaliti jer je to napravljeno vrlo transparentno kroz dražbu i dobijena je cijena tako da je to u ovom trenutku odlična cijena za takvu vrstu nekretnine na toj lokaciji", kazao je Boro Vujović, agent za prodaju nekretnine.

Uskoro na bubanj ide i ova rezidencijalna nekretnina u elitnom dijelu metropole u kojoj je nekad bila britanska ambasada. Procijenjena je na 20 milijuna kuna. U planu je prodaja i vile u Kostreni, a ići će i natječaji za turističke lokacije - na Lastovu, Pelješcu, i Privlaci.

"Već smo u fazi nabave on-line platforme e javni natječaj putem koje nadam se da će biti gotovo do sredine sljedeće godine gdje će se sve državne nekretnine prodavati na oj platformi ili na licitaciji ili na dražbi", rekao je Paladina.

Iako je kriza, kupaca za takve nekretnine uvijek ima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kupci su ljudi koji žele živjeti na elitnim lokacijama kojima novac ne predstavlja veliku prepreku i koji jednostavno žele adresu i prednosti koje recimo tako velika nekretnina nosi, nije u pitanu hoće li ju platiti malo više ili malo manje", rekao je Vujović.

Što će Luka Rajić Junior s ovom nekretninom napraviti? Vila ima 182 kvadrata. Stan u podrumu, prizemlju i prvom katu. A kako je kuća zaštićeno kulturno dobro, za svaku rekonstrukciju - bit će potrebno odobrenje konzervatora.