Otpad se miče s Markuševca, ali Zagrepčani su još uvijek zabrinuti: 'Ako treba blokirat ćemo grad'

Pobuna Zagrepčana urodila je plodom. Biootpad je odvezen iz kompostane Čret, no građani strahuju da je to samo privremeno rješenje te najavljuju akcije. Baš kao i stanovnici Resnika koji spalionicu otpada ne žele u svom susjedstvu.

Ni smeđih ni plavih ni žutih vrećica više nema. Samo dan nakon pobune građana, kompostana na sjeveru Zagreba ponovno je bez biootpada. U to se uvjerio i Zagrepčanin Stipe Pavičić: "Tih vrećica danas nema, odnosno barem nisu vidljive. Ono što je i dalje vidljivo je jedna velika hrpa u kojoj ja želim u dobroj namjeri želim vjerovati ostatak biootpada nije zatrpan." No, građani pa tako i Petra Pavlek su skeptični: "Dio vjerojatno je odvezen i još se odvozi, ali imamo nekakve pretpostavke da postoji mogućnost da je dio zakopan unutra s obzirom na to da se smrad i dalje širi."

Iz Grada su nam tek kratko poručili da je sav biootpad odvezen i predan koncesionaru. Gdje je trenutačno, nisu nam odgovorili. Neugodan miris i dalje se osjeti. Građani su zabrinuti, najviše za zdravlje djece. "Mislim da to svi radimo isključivo radi dobrobiti djece koja ne mogu izaći na ulicu, igrati se", rekla nam je Zagrepčanka Katarina Drnovšek.

Zabrinuti su i oni koji su odavde uzimali kompost za uzgoj hrane. "Javila mi se jedna zabrinuta građana Bukovca. Postavlja pitanje koje je kvalitete taj kompost s kojim je ona uzgajala biološko povrće, a to je kompost koji je dobiven iz sirovine vrlo, vrlo upitne kvalitete", upozorava Stipe Pavičić.

Biootpad se tjednima dovozio nakon odrona na Jakuševcu, i to odlukom Grada koja je donesena krajem prosinca, a vrijedi 10 godina. Zagrepčani traže da se odmah poništi. Ako se to ne dogodi, najprije će je pokušati osporiti sudskim putem, a onda i drugim akcijama. Petra Pavlek ističe: "Ako ne ide milom, ako ne ide dogovorom onda ćemo silom - izaći na ulice, raditi blokade, ali hajdemo to sve skupa izbjeći, biti ljudi, dogovorit se za dobrobit cijelog grada."

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ne može sa stanovnicima Resnika na istoku grada. Ne odustaje od gradnje spalionice miješanog otpada, ali ni oni od svoje borbe. Spaljivanje otpada, upozoravaju, ugrozit će okoliš i njihovo zdravlje. Zagrepčanin Tomislav Stepić ističe: "Nije to problem samo Resnika. U samo pet kilometara živi 200 tisuća ljudi, to je važnost da javnost zna. Nije gradnja spalionice u Resniku nego u gradu Zagrebu." Branka Genzić Horvat, predsjednica Udruge za zaštitu okoliša Resnik dodaje: "Vidite i sami tu je do prvih kuća vidite i sami koliko. To je vodozaštitno područje, tu su u blizini šest vodocrpilišta, tu se uzgaja povrće i hrana za čitav grad Zagreb."

Nesnosan smrad, osobito u večernjim satima već im stvara Pročistač otpadnih voda. Protiv gradnje spalionice borit će se, poručuju, svim sredstvima. "Ne kao politika nego kao građani ćemo zaustaviti ovaj proces jer to je naše zdravlje, naš život", rekla nam je Sanja Šutej i najavila: "Napravit ćemo prosvjed, ako treba grad ćemo blokirati." Jer svi Zagrepčani žele samo jedno: udisati svjež zrak.