Ova obitelj čuva baš svaki račun! 'Lani su jaja bila 12,99 kn, sad su i 30. Zanimljiv je slučaj Nutelle...'

Naš reporter Marko Šiklić javio se iz dnevnog boravka hrvatske obitelji u kojoj čuvaju apsolutno svaki račun zadnjih godinu.

Obitelj Marine Pepelnjak iz Zagreba pouzdano zna što je i koliko poskupjelo, oni prate akcije i njima nitko ne mora reći je li nešto skupo ili nije. Oni znaju.

Marina kaže, poskupio je svakodnevni život jedne obitelji. "A tu spadaju sir, salama, pomfrit. Jaja su lani bila 12,99 sad su od 26 do 30 kn. Hrenovke u rinfuzi bile su 20, a sad su 40 kuna. Poskupjeli su i mlijeko i ulje. Sve ide gore. Na nekim stvarima sam se jako iznenadila - moja djeca jako vole sir, bio je 36 kuna. Sad je 56 kuna, a na akciji 46. WC papir drastično je poskupio, to čovjeku treba svaki dan. To nije jedna rola papira na dan", govori nam Marina.

Kaže da je zanimljiv slučaj Nutella koja kod nas košta četiri eura. "Kolegica me zvala iz susjedne zemlje, kod njih je 1,49 eura. Smatram da su nam malo previše otišle cijene, plaće su iste", kaže nam.

Na pitanje kako se snalaze i kako preživljavaju, odgovara teško. Čak su se počeli odricati svakodnevnih stvari.

"Sa šest jogurta došli smo na dva jogurta, s dva pudinga za djecu, došli smo na jedan", govori Marina što znači svo to poskupljenje za njenu obitelj.

Daje i precizan izračun što znače više cijene. Samo za hranu ovog ožujka daje 1700 kuna više nego lani.

"Meni je plaća ostala ista, suprugu se povećala za 600 kuna prije tri mjeseca. Košarica obitelji drastično raste. Žalosno je da moram čekati akcije da bih kupila što djeca vole, čekati sniženje", rekla je.

Na pitanje, koja bi bila njena poruka Vladi, ironično kaže da bi trebalo izjednačiti sve plaće i mirovine, da svi imaju jednako i da se zamrznu cijene baš svih proizvoda.

"Moram ih malo zezati... Ali ozbiljna poruka bi bila da se zamrznu cijena proizvoda koji su nam svakodnevno potrebni, da nam se dignu plaće. Ako netko digne 5 ili 10 posto plaću, to ne znači ništa, jer u Hrvatskoj nismo svi jednaki u plaćama. A nije isto imati jedno ili dvoje djece. Cijene hrane idu nam na više, sljedeći su tekstil, potom obuća, a onda i režije", niže naša sugovornica o surovoj istini prosječne obitelji.