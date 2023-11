Za hranu iz mjeseca u mjesec izdvajamo sve više, a o ovogodišnjim cijenama blagdanske trpeze naš reporter Marko Šiklić razgovarao je s Krešimirom Severom.

Lani, prema vašim izračunima, ona skuplja bila je oko 345 eura, ona osnovna 90 eura. Kakva su vaša predviđanja za ovu godinu?

"Svakako će biti skuplja. Mi zapravo bilježimo već dugi niz godina da su te košarice iz godine u godinu sve skuplje. Teško je reći u ovom trenutku još smo dosta daleko od blagdana, ali u svakom slučaju bit će sigurno skuplje nego što je bilo prošle godine, posebice pojedini artikli. No, ono što rade ljudi tijekom upravo ovih vremena, kad se već vidi kako cijene rastu krenu puno ranije se opskrbljivati i krenu tražiti upravo ono što je gdje na nekakvim akcijama. Očekujemo da će u onom zadnjem, predblagdanskom tjednu da će tada doći do nekakve stabilnosti cijena. Tada će se ujednačiti međusobno trgovački lanci koji jedni od drugih prepisuju niz godina, pa će to raditi i ove. Vidjet ćemo što će se događati na tržnicama, ali ono što je već sada evidentno je to da su neke cijene u trgovačkim lancima, vjerojatno zbog količine dobave i zbog dogovora s dobavljačima niže nego na tržnicama. Tako da će zapravo vjerojatno velikih problema biti i za sve one prodavače koji prodaju svoje na tržnicama. Pri tome neću govoriti o prekupcima."

Ono što posebno zabrinjava to je cijena odojka. Lani je on bio negdje oko pet i pol eura, a ove godine trenutačno je osam devet. No, to mesari već najavljuju da bi cijena njegova sigurno mogla rasti na 10 eura, pa i više.

"Ne treba se čuditi s obzirom na stanje uzgoja svinja, na afričku svinjsku kugu i na sve ostalo što se događa. Ne treba čuditi da cijena tome raste i da će rasti i dalje. Mi očekujemo da će doista u skladu i s ovim što su i najavili i sami trgovci, mesari da će doći do još daljnjeg rasta cijena radi toga što jednostavno odojaka neće biti. To će biti tražena roba, svi oni koji će ga htjeti imati na novogodišnjem stolu trebat će se solidno za to izuti, odnosno dati nekakve snažnije svoje izdatke i on će postati sve nedostupniji, čak i za one koji su ga tradicionalno htjeli imati. Ljudi će tražiti neke nadomjestke u nekom drugom jeftinijem mesu."

Prema vašim trenutačnim saznanjima, koliko bi ove godine blagdanska košarica mogla biti skuplja?

"Mi očekujemo da će, s obzirom na to neko poravnanje koje će se događati na različite akcije i na sve skupa da bi mogla biti skuplja možda za nekih desetak posto sve u svemu. Ali, ono što isto tako očekujemo to je da će se u jednome dijelu ipak mijenjati ti artikli blagdanskog stola i da će se od nekih skupljih odustajati u korist nekih jeftinijih da bi se, koliko toliko zadovoljila tradicija i da bi blagdanski stol imao nekakve svoje sadržaje, ali sasvim sigurno od onih najskupljih - veliki dio građana će odustajati u korist nekakvih jeftinijih i drukčijih, ali i dalje nekako približno onome što bi i htjeli imati na stolu."

Jer plaće zaista ne prate inflaciju, tako da pretpostavljam da će zapravo velik dio građana ipak biti na onoj osnovnoj košarici od nekih 90 do 100 eura.

"A mi ćemo uvijek vidjeti i u posljednjih mjeseci isto tako da različiti statističari i analitičari govore da su plaće rasle čak i nešto više nego što su rasle cijene. Međutim, činjenica je da kad se uzme cijeli koloplet cijena, onda se možda o tome može tako i govoriti. Međutim, kad se govori o onome što mi najviše plaćamo i najviše trošimo, a to je hrana, onda vidimo da su te cijene hrane drastično više rasle nego što su rasle plaće i očekujemo zapravo da će upravo tu biti i najvećih problema."