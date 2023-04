PODACI DZS-A Ove godine na blagdanskom stolu ništa bez inflacije. Meso, jaja pa i slatkiši, sve je skuplje

Pred nama je najskuplji Uskrs, a sada imamo i službene brojke Državnog zavoda za statistiku koliko su sastojci, koje svi sada pokušavate kupiti za blagdanski stol, skuplji u odnosu na prošlogodišnji Veliki tjedan! U redovima se već čeka za šunkicu, čija je cijena od veljače 2022. godine do veljače ove godine viša od rasta inflacije, 16,1 posto. Kada smo kod mesa, najviše je poskupjela perad i to gotovo 17 posto. Svinjetinu plaćamo 10,3 posto više. Janjetinu, koja je mnogima na blagdanskom meniju, gotovo 9 posto skuplje. Ne ide ručak bez krumpira čija je cijena u godini dana čak 19,4 posto viša. Ono što djecu najviše veseli jesu slatkiši, ali i njih će u mnogim obiteljima biti manje jer će za mnoge biti luksuz. Njih plaćamo ukupno čak 21,4 posto skuplje nego za prošlogodišnji Uskrs. Ako izvučemo iz ove košarice samo čokoladu, ona je skuplja gotovo 11 posto No, ono bez čega Uskrs ne ide poskupjelo je najviše. Na svakom će ih blagdanskom stolu sigurno biti, ali na mnogima i manje nego prošle godine jer cijena im ne prestaje rasti. I upravo to zabrinjava. U veljači ove godine jaja su u Hrvatskoj poskupjela 64,8 POSTO u odnosu na veljaču 2022. godine.