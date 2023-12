To jutro išli su pecati, a da se u jezeru nalazi čovjek nije im bilo ni na kraj pameti. Sebastian Novak se prisjeća: "Prvo smo mislili da je to neka vreća s ribama unutra, onda sam ja dotrčao do štapa čisto iz znatiželje da to izvadimo vani. Dok je došla ta vreća do blizine obale mi smo vidjeli da je to čovjek, onda smo brzo reagirali.“

I počeli su ga iz ledene vode sami izvlačiti. Fabian Oršuš nam govori: "Nismo skočili, do obale smo ga donesli štapom i onda smo ga uhvatili za ruke, ja sam ga za rame uhvatio.“ Na pitanje što mu je prvo prošlo kroz glavu, odgovara: "Da ga izvadim iz vode van, da ga spasimo."

Sebastian dodaje: "Osjećali smo se jako uplašeno, ali imali smo tu potrebu kako pravilno postupiti tog trena pa smo napravili što jesmo kako bi spasili njegov život.“

Muškarac nije pokazivao znakove života. Odmah su pozvali hitnu i policiju, a u pomoć im je priskočio 28-godišnji Ivan Oršuš: "Stavio sam ga na leđa, počeo sam mu masirati srce, doktorica kako brojila ja tako masirao. Došlo do 60 puta, e onda je čovjek otvorio oči i krv iz usta izbacio.“

Na pitanje kako se osjećao kada je muškarac otvorio oči, odgovara: "Malo bolje, bio sam malo i uplašen, ali kad je otvorio oči onda sam si pomislio sad si već moj."

Riječ je o 63-godišnjem mještaninu koji se, doznajemo, poskliznuo i upao u jezero dok je išao pecati. Nedeljko Kalanjuš nam govori: "Ja tog čovjeka poznajem godinama, ali na taj tren u faci, nisam ga prepoznao.“

Trenutačno se nalazi u čakovečkoj bolnici na intenzivnom liječenju, kaže nam Igor Šegović, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec: "Dovežen je u teškom stanju, ali naše ekipe su sve napravile da se oporavi. Za sada je on stabilno.“

Mještani upozoravaju da je ovo opasno mjesto. Od općine traže da im oko jezera postavi ogradu. Ivan Oršuš ističe: "Tako se i djetetu može dogoditi pa vidite i sami koja je ograda tu, mi sami od sebe radimo u vezi djece, ali oni bi trebali reagirati na to.“

Na njega i 15-godišnje dečke ponosno je cijelo mjesto. A oni su bili najsretniji kada je čovjek kojeg su spasili otvorio oči. Ivan nam kaže: "Jako sam sretan zbog toga i jednostavno otići ću do njega i reći ću mu drago mi je da je ostao živ.“. Slično poručuje i Sebastian: "Laknulo nam je od srca, kamen nam je pao sa srca jer smo se osjećali ponosno jer smo spasili čovjeku život.“ A Fabian dodaje: "Lijepo se osjećam, sretno, zadovoljno sa sobom i prijateljem i ono - heroji.“

I to baš jesu - pravi heroji koji su svojim hrabrim činom spasili jedan život.