TRAGIČNA POTRAGA Ovo je brodica koja je mladog ribara odvela u smrt: 'Najvjerojatnije je došlo do zanošenja kad je mladić ispao...'

Tragičan kraj potrage na moru: nakon što se za njim satima tragalo - pronađeno je tijelo 29-godišnjeg ribara. Kod Paškog mosta, oko 3 sata ujutro, u havariji se prevrnula brodica. Trojica ribara uspjela su se spasiti i isplivati, a nakon potrage u kojoj su sudjelovale sve službe, od policije i vatrogasaca do mještana, tijelo četvrtog ribara danas je pronađeno na osam metara dubine blizu Paškog mosta. "U brodici su bile četiri osobe. Najvjerojatnije je prilikom zamjene vozača je došlo do zanošenja kad je jedna osoba ispala. Ostali su se vjerojatno nagnuli su na stranu", Ivica Basa, dobrovoljni vatrogasac iz Rovinjske. "Trojica su zvali oko 2-3 policiju pa je došla po njih i odvezla ih u bolnicu. Ovaj nije uspio doći do kraja. Tužno...", rekao je Mate Tabar, sudionik potrage