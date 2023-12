tajno snimljeni Ovo je dio razgovora zbog kojeg je smijenjen Filipović: 'Ja njega mogu držati na ledu dva, tri dana, kužiš?'

Davor Filipović više nije ministar. Predsjednik Vlade Andrej Plenković razriješio je ministra gospodarstva i održivog razvoja. I to nakon što je tjednik Nacional objavio transkripte tajno snimljenih razgovora njegova posebnog savjetnika Jurice Lovrinčevića i novinara Mreže TV Marina Vlahovića, koji teško terete savjetnika. Naime, Lovrinčević s novinarom koji je razgovore snimio, dogovara financiranje lokalne televizije iz javnih tvrtki putem oglašavanja. Nekoliko puta spominje i svoj dio u tome, odnosno da mu se dio novca vrati. Nacional navodi da je riječ o čak 200 tisuća eura koje je Lovrinčević namijenio direktoru lokalne televizije tijekom dva mjeseca te da dio kampanja oglašavanja traje. Smjenom ministra Filipovića - i Jurica Lovrinčević prestaje biti njegov posebni savjetnik. Donosimo dio snimljenog razgovora Vlahović: "Razgovarat ću ja sutra s njim, kad počne realizacija" Lovrinčević: "Da, da ne bi opet počeo eskivirat nešto. Mislim dobro je da više nije Hamag, da ne može sad reći da je netko na nekoga utjecao, da bi on dobio lovu. I ako ti vidiš sutra da on počinje nešto fantazirat, ja to još uvijek mogu povući. Ja mogu njega držat na ledu dva, tri dana, kužiš?" Međutim, spominju se i televizije s nacionalnom koncesijom: Lovrinčević: Ima još i drugih televizija. Ima Nova, RTL, HRT, recimo pustit ću na Novu, a na ove druge dvije neću. Tako da on ne bude jedini. Držat ću njih tri sa strane, dok ti ne kažeš da može. Kužiš? Bitno mi je zbog utakmice da Nova krene od sutra, jer su za vrijeme utakmice gledane te reklame, kužiš? Vlahović: Ja sutra imam snimanje i dogovor s njim tako da ćemo sve precizirat. Lovrinčević: Zato sam htio da se vidimo na par minuta da ti prenesem.