Ovo je Hasan Jašarević, čovjek koji je ubojici iz BiH dao lažne metke: 'Uperio mi je pištolj u glavu'

Žrtava je, doznajemo, moglo biti - još više, a veću tragediju spriječio je 77-godišnjak. Jer u njegovu je trgovinu streljivom ubojica upao nakon krvavog pohoda, uperio je u njega pištolj i naredio mu da mu preda još streljiva. No on je ubojici podvalio lažne metke i postao heroj! S njim je razgovarala RTL-ova reporterka Kristina Čirjak.

"Ja sam čuo škrip guma i kočnica i čovjek je uletio sav krvav u bermudama i tražio od mene da mu svu municiju od 9 mm predam. On je već držao pištolj u ruci i uperio meni u glavu i rekao "Daj brzo svu municiju", kaže Hasan Jašarević iz Gradačca.

Tvrdi da mu je dao oko šest kutija.

"Ali to je ustvari startna municija koja nema nikakvog ubojitog efekta. On je to uzeo i izašao iz trgovine, ispala mu je jedna kutija iz ruke, sagnuo se, ali onda izletio u svoje vozilo i otišao", dodaje Jašarević.

"Više me bilo strah jer je moja starija unuka bila pored vrata, a ona je u međuvremenu preko društvenih mreža vidjela već kakvo je zlo napravio. Ona se više prepala nego ja, nisam se prepao, ali poslije sam se kad je on ustvari dreknuo u mene da mu dam svu municiju, bojao sam se da neće odmah u onom momentu vidjeti da nije odgovarajuća", zaključio je ovaj hrabri čovjek za RTL Danas.

