Što će se događati sa slučajem Agrokor otkriva reporterka RTL-a Danas Ivana Ivanda Rožić te odgovara na pitanja kako je moguća ovakva blamaža DORH-a i tko će odgovarati?

"Iskreno, kad vidimo što se sve dogodilo, koliko je sve to skupa trajalo i da smo ušli već u sedmu godinu ovog niti početka još sudskog postupka. Da, Državno odvjetništvo se praktički nije niti maknulo s mrtve točke, odnosno danas se doslovno srušilo. Sasvim je jasno da netko treba odgovarati. No pitanje je hoće li se to ustvari i dogoditi. Znamo, dakle, da je u to vrijeme bio glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan. Danas sam mu poslala upit, no nije mi ništa odgovorio. Čuli ste i što je rekla glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoje Šipek. Da će povući jasne i konkretne poteze kada se utvrdi, odnosno ako padne to vještačenje. Danas se to dogodilo, danas je to odlučio Visoki kazneni sud i to pod predsjedanjem suca Ivana Turudića. No, iz Državnog odvjetništva još uvijek nismo saznali koje će poteze oni povući.

Sa mnom je večeras čovjek koji je prvi ukazao da je vještačenje nezakonito. On je odvjetnik Ante Todorića, Fran Olujić " kazala je reporterka RTL-a Danas.

Što vi kažete na sve, tko treba odgovarati? Zbog svega ovoga.

Trebao bi odgovarati onaj koji je u to vrijeme u državnom odvjetništvu odlučio pošto poto pokrenuti kazneni postupak protiv Ivice Todorića. Iako pouzdano znamo da je bilo više glasova unutar samog Državnog odvjetništva, da se u postupak ne ide, odnosno da se ne ide na ovaj način.

Dakle, Dinko Cvitan je.

U to vrijeme glavni državni odvjetnik bio Dinko Cvitan. Zna se koje su osobe radile na ovom predmetu. Zna se koje optužnicu kao takvu potpisivao. Zna se u krajnjoj liniji i tko je zaključivao ugovor s KPMG Poljska i iako se otpočetka moglo pretpostaviti da će se postaviti pitanje njihove pristranosti, odnosno da će o vještačenju, odnosno ovo izvješće biti izdvojeno iz spisa kao nezakonit dokaz. Dakle, ovo je nešto nezapamćeno u hrvatskom pravosuđu. Uludo je potrošeno milijun i 300 tisuća eura samo na to takozvano vještačenje, a ukupni su troškovi ovog kaznenog postupka i kudikamo viši. Samo se za nadati da u državnom odvjetništvu još uvijek ima, a ja sam uvjeren da ima dovoljno stručnih i dovoljno profesionalnih ljudi, dovoljno ljudi s integritetom koji se neće dalje kockati s novcem hrvatskih poreznih obveznika.

Ovo je ozbiljna blamaža za Državno odvjetništvo. Koji će biti vaši potezi?

Nema poteza s naše strane. Pet godina upornog dokazivanja i pružanja argumenata da ovo ne može biti vještačenje i da to ne može biti dokaz u kaznenom postupku. Naprosto zato što je KPMG Hrvatska, a ne KPMG Poljska radila na tom izvješću, a isto to društvo KPMG Hrvatska je radilo kako za gospodina Todorića tako i za izvanrednu upravu. Dakle, mi smo to dokazali. Sada je na Državnom odvjetništvu da po drugi puta povuku optužnicu jer kao što znate, odnosno vjerojatno se sjećate, oni su u ovom kaznenom postupku već jednom povukli optužnicu 2021.

Je li realno da će se to dogoditi?

To je ono što bi se trebalo dogoditi i trebali bi obustaviti daljnje vođenje ovog kaznenog postupka, a ako to ne učine, to služi samo njima na čast i na sramotu jer će u konačnici, uvjeren sam, ova optužnica u ovakvom obliku sasvim sigurno na sudu i ponovno pasti.

Neki ljudi s kojima sam danas razgovarala kažu čak da postoji jedna opcija, a to je povrat novca u ovom slučaju. Što vi mislite o tome?

Prema ugovoru koji smo mi imali prilike vidjeti koji je potpisan između Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu i KPMG Poljska - KPMG Poljska se na jedan vrlo specifičan i lukav način ogradio od rezultata tog njegovog izvješća, odnosno praktički je potpisan takav ugovor po kojem KPMG Poljska ne odgovara ako ovo izvješće ne prođe na sudu, što se, kao što znamo, upravo danas i dogodilo.

Što kaže Vaš klijent Ante Todorić? Jeste li se čuli s njim?

On je, naravno, zadovoljan. Mi smo ovakvu odluku i očekivali s obzirom na to da je upravo Visoki kazneni sud prvi put prihvatio našu žalbu, nas nekolicine branitelja, koji smo od početka tvrdili da je ovo nezakonit dokaz.

Hvala vam puno na ovom razgovoru. Za kraj još samo da kažem da treba biti iskren i pošten i reći da Zlati Hrvoje Šipek inače može tijekom njezinog mandata doista svašta prigovoriti, no, što se tiče ovog slučaja, ona je slučaj Agrokor naslijedila, no vidjet ćemo kakvi će sada biti njezini potezi i hoće li netko zbog ove nevjerojatne blamaže uopće i odgovarati.