Ovo su naši Messi i Ronaldo. Imaju 9 godina i žive u Slavonskom Brodu. Evo priče o njima!

Imaju 9 godina, žive u Slavonskom Brodu, a ta su imena dobili jer su im očevi strastveni obožavatelji Barcelone i Real Madrida.

"Jednostavno navijamo za te klubove, ja i brat. Kad je supruga ostala trudna ja sam odlučio odmah da ću svom sinu ime dat Leo Messi, brat je isto tako odlučio Cristiano Ronaldo", kaže otac Lea Messija, Željko Stojanović.

Ronalda smo prvi put snimili prije pet godina u kampu nogometnih manjina. Imao je tada četiri godine i znao što želi biti kad odraste.

Vratili smo se vidjeti gdje su dečki danas. Messi je sramežljiv, Ronaldo nije. Leo ima bolji šut, a Cristiano je bolji tehničar.

Na pitanje što želi biti kad odraste, Cristiano odgovara: "Cristiano. Nogometaš."

Messi odgovara: "Kad narastem volio bih biti Leo Messi."

Od domaćih reprezentativaca najdraži im je Luka Modrić, a zbog svog su imena već sad poznati.

"Svi mi kažu da sam najbolji igrač", tvrdi Leo Messi Stojanović iz Slavonskog Broda.

Na pitanje kakav mu je Leo Messi, Cristiano Ronaldo Stojanović odgovara: "Dobar prijatelj."

Na turnirima kad im pročitaju ime svi zastanu u nevjerici, tako je bilo i u školi.

"Pa učiteljica je isto bila iznenađena, od kud nam ta imena. Mi smo rekli i mi smo se odlučili za to i to je to", poručuje otac Stojanović.

Kad igraju njihovi idoli, utakmica se ne propušta!

"Dok je bio El Clasico, dok je bio Messi u Barceloni, Ronaldo u Real Madridu, to je bilo, mi se svi skupljamo. Brat navija za Real, ja za Barcelonu i sve bude dobro", tvrdi Stojanović, a na pitanje ima li svađe tada, kaže: "Pa onako, više navijački."

Kao pravi navijač, Ronaldo je našoj reprezentaciji poželio prvo mjesto.

Tko zna možda će jednog dana za reprezentaciju zaigrati upravo Cristiano Ronaldo i Leo Messi.