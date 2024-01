Na povratku iz škole vidjeli su dim iz jednog stana, hrabro utrčali u zgradu, evakuirali ljude, gasili požar i spasili ženu. Herojski je to podvig trojice srednjoškolaca na riječkom Korzu.

"Ne daj Bože da nešto eksplodira, ne daj Bože da se ovo srušilo sve! Opa!", komentiraju srednjoškolci na zgarištu. Tek danas postaju svjesni u što su sinoć utrčali. Na povratku iz škole ugledali su dim i s Korza potrčali pravac u zgradu.

Prvi je utrčao Amel Topić koji je član DVD-a i želi biti profesionalni vatrogasac: "Uletio sam bez razmišljanja, htio sam što prije pomoć i osjećao da sam jednostavno bio dužan to napraviti!"

Stanara s prvog kata šalje van iz zgrade, uzima njegov vatrogasni aparat i penje se na drugi kat u stan koji gori. Utrčava prijatelj Ante i kreće akcija.

"Imao sam osjećaj kao da sam u nekom filmu, kao da će se urušiti zgrada od svog tog dima, vatre... Stranci se deru, bježe, ja ne mogu taj osjećaj opisati", prepričava Ante Vukušić, učenik Prometne škole u Rijeci.

Treći prijatelj Adin Solak pojašnjava što su tijekom drame radili sugrađani na Korzu: "Samo su stajali dole,snimali su samo mobitelima kako dim ide iz prozora i to je to. Nitko nije ulazio tamo osim nas trojice."

Stan, koji je pretvoren u hostel, unajmila je zadarska tvrtka za svoje radnike, dostavljače na motorima. Prima 17 ljudi, ali zasad se ne zna koliko ih je tu bilo. Učenik Prometne škole Amel Topić pokazao nam je vatrogasni aparat koji je sinoć ispraznio: "Ja sam uletio gore u stan, krenuo sam gasiti, to je trajalo par minuta dok nisu iskre od struje krenule padati po meni. Sklopka od struje bila je odmah iznad mene. Rekao sam da se svi sagnu zbog tog dima i da krenemo van".

Ante dodaje: "Toliko se nagutao dima da je Amel kleknuo na koljena, nije više do zraka mogao doći, strašno je bilo. U tom trenutku se netko zaderao 'woman' (žena) i skužili smo da je još netko u zgradi".

Baka (81) s unukom bila je na zadnjem katu. Jurnuli su gore, pomogao je strani radnik koji je baku nosio na rukama. Zbog gustog dima i vatre nisu ništa vidjeli pa su pali. Po baku dolazi i Hitna, ali već je otpuštena na kućnu njegu. "Teta koju smo izvukli, baš me dirnula zato što nam se zahvalila i vidi se njezin osmjeh na licu", kaže skromno Adin Solak.

Policija je potvrdila da je uzrok požara kvar na električnim instalacijama. U akciji je bilo angažirano 13 vatrogasaca s četiri vozila. Ljude nisu zatekli jer su srednjoškolci heroji već evakuirali zgradu, ali jesu nešto drugo.

"Pa i desetak punjivih baterija od električnih skutera koje su možda i preopteretile mrežu", kaže nam Vedran Butorac, voditelj smjene Javne vatrogasne postrojbe Rijeka.

Vlasnik hostela kaže da je radnike više puta upozorio da tu baterije ne smiju puniti. U šoku je, ali poručuje bitno da nitko nije stradao. Najviše zahvaljujući učenicima trećeg razreda. Ravnateljica Prometne škole Mira Žepina koju dečki pohađaju ne krije ponos: "Moram reći da sam iznimno ponosna i da mi je strašno drago da su naši učenici pokazali kakvi uistinu jesu!"

Emocije su proradile! Na pitanje o reakciji roditelja Adin kaže da su njegovi itekako ponosni na svu trojicu, a Ante iskreno kaže: "Otac me pitao kad sam došao doma nakon svega, kako ti je palo napamet da uđeš, ja sam rekao tata to nema past na pamet il uđeš il ne uđeš, ili stojiš kao svi drugi ljudi i snimaš što se dešava dok nekom život ovisi ili jednostavno uđeš i to napraviš."

Ova je mladost održala lekciju što znači biti čovjek.