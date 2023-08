Nedjeljom im je posao cvao, ali nakon vladine odluke vene. Za svaku neradnu nedjelju i blagdane jedna zagrebačka cvjećarna izgubi po 300-tinjak eura.

"Kao radniku meni je nedjelja dobrodošla. S druge strane da sam poslodavac mislim da bi mi ta nedjelja puno značila jer treba zaraditi plaće, treba podmiriti troškove, režije, roba, sve je to preskupo, tako da razumijem i njih", kazala nam je cvjećarka Dijana Dukić.

Kako bi mali obrtnici mogli raditi i zaraditi blagdan Velike Gospe, Zagreb je proglasio sajamskim danom.

"Sva ova marijanska svetišta, imamo Remete u Zagrebu, Stenjevec gdje vjerujem da će to biti iskorišteno, druge lokacije će se dogovoriti do još tog datuma. Svima onima koji žele raditi pogotovo jer su to vlasnici svojih obrta - mislim da im treba omogućiti rad", kazala je Antonija Tretinjak, potpredsjednica Udruženja obrtnika Grada Zagreba.

Baš kao što im je to omogućio i Samobor. Kao i sada, ali u nešto većem broju štandovi će biti postavljeni u centru grada.

Zamjenik gradonačelnice Samobora Petar Burić objasnio nam je da se radi o malim obrtnicima koji prodaju tzv. suvenire.

"To su najčešće suveniri, medičari, cvjećari, svjećari i ostali razni obrti. Što se tiče kioska, pekara i ostaloga - nažalost ne. Njima to nije zakonski omogućeno, ovaj sajmeni dan je samo za one koji prodaju na štandovima", kazao je.

Gospođa Marica Celižić, vlasnica OPG-a, sama izrađuje tradicionalne samoborske predmete.

"Meni se to sviđa da čim više izlažemo svoje stvari, kao što vidite ja imam te naše tradicijske predmete. Svaki vikend smo tu pa sada se još malo više poveže i produlji nam se to jer ima dosta turista u Samoboru da malo i oni vide i upoznaju se s našim lijepim stvarima", kazala nam je.

I usput zaslade. Na obostrano zadovoljstvo.

"To je jako dobra odluka jer upravo za vikende i blagdane ima najviše posjetitelja u Samoboru i samim time možemo najviše prodati. Tako da nam to ide definitivno u prilog", kazao je Ivan Berislavić, također vlasnik OPG-a, o radu blagdanima.

Pula je otišla korak dalje. Ne samo nadolazeći blagdan, sajamskim danima proglašene su sve nedjelje u kolovozu i rujnu.

"Odlučili smo tim proglašenjem sajamskih dana pomoći barem djelu malih poduzetnika i obrtnika čija egzistencija uvelike ovisi o ljetnoj turističkoj sezoni", objasnila nam je Iva Matanović, pročelnica Službe gradonačelnika Pule.

No, tako ne misle i u Dubrovniku.

"Grad Dubrovnik je donio odluku da neće biti proglašenje sajamskog dana za blagdan Velike Gospe jer se odluka o sajamskom danu zapravo uglavnom odnosi na štandove koje je Grad Dubrovnik prije šest godina u velikom broju maknuo s gradskih ulica", kazala nam je Jelka Tepšić, zamjenica gradonačelnika Dubrovnika.

A u mnogim gradovima i ovog utorka, štandovi će biti glavno mjesto za šoping.

