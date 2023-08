U Hrvatskoj je od siječnja do kraja srpnja prema podacima sustava eVisitor ostvareno više od 11 i pol milijuna dolazaka, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine rast od 10 posto. Samo u proteklom mjesecu zabilježeno je 4,8 milijuna dolazaka što je porast od 3 posto u odnosu na isto razdoblje lani.

Je li sve tako blistavo kako zvuči na prvu provjerila je RTL-ova reporterka Maja Brkljača koja je istaknula da su nakon odličnih lanjskih rezultata mnogi povećali apetite, nerealno povisili cijene i time sigurno otjerali dio gostiju.

Razgovarala je s direktorom Hrvatske turističke zajednice Kristjanom Staničićem koji je prokomentirao najnovije turističke brojke. Iako je Hrvatska u plusu, istaknuo je da uvijek može bolje. "Ali, možemo biti zadovoljni s dosadašnjim rezultatima. Kada to multipliciramo s cijenama, vjerujem da će to biti dobra turistička godina", istaknuo je.

No, statistike kažu jedno, a slika na terenu drugo. Tako ove sezone nema one tipične ljetne gužve na plažama, u restoranima i apartmanima. Na pitanje kako to komentira, Staničić je rekao da s jedne strane imamo pozitivan rast. "S druge strane moramo biti svjesni da te stope rasta ne mogu pratiti stope rasta ukupnih smještajnih kapaciteta koje ove godine u odnosu na lani ima oko 60 tisuća krevet više. To je situacija koja je dugoročno neodrživa i moramo napraviti određeni zaokret", poručio je.

Osvrnuo se i na cijene te poručio da je Hrvatska konkurentna turistička zemlja. Ipak, istaknuo je da kod njihova formiranja treba biti pametan.

"Moramo biti umjereni i igrati utakmicu na duge staze. Apeliram na one koji su izašli iz okvira da budu razboriti i mudri jer turistička utakmica će se igrati i sljedeće i narednih godina", poručio je.

Nautički turizam bilježi određene minuse, a to su inače turisti koji imaju novca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sedmi mjesec je malo ispod prošlogodišnjih rezultata iako smo kumulativno u nautici i dalje 2 posto bolji u dolascima, a jedan posto u noćenjima", istaknuo je.

Dodaje da nautičari puno duže u godini borave na Jadranu na svojim plovilima te da očekuje nastavak nautičke i turističke sezone u kolovozu. " Ono što je kod nautike bitno su mjeseci posezone, dakle i rujan i listopad kada vjerujem da ćemo te rezultate izjednačiti s prošlogodišnjima", zaključio je.