Parada za Dan RS-a, Dodik odbrusio RTL-ovoj novinarki na pitanje zašto nema Orbana: 'Evo, došli ste vi'

Pod sloganom "Simbol slobode" u Banjoj Luci obilježava se praznik Dana Republike Srpske koji je Ustavni sud BIH proglasio neustavnim.

Glavna parada očekuje se u utorak tijekom poslijepodneva s oko tri tisuće sudionika. Miloradu Dodiku nakon najave o odcjepljenju Republike Srpske nije stigao ni vjerni prijatelj mađarski premijer Viktor Orbán. Ustavni sud BIH proglasio je datum 9. siječnja neustavnim, jer je prije 32 godine ratni zločinac Radovan Karadžić proglasio Srpsku republiku unutar BIH.

Za Hrvate i Bošnjake smatra se to početkom rata i zločina.

Iz SAD-a su poručili da očekuju istragu o proslavi, a reagirali su i iz Europske komisije.

Dodik, na pitanje ostaje li pri najavi odcjepljenjaako visoki predstavnik donese Zakon o državnooj imovini, odgovara: "Ne prijetimo ništa samo konstatiramo da ne postoji visoki predstavnik, da on laže da je imaginacija to što radi. Mi ne želimo živjeti u imaginaciji. I ako se lažni visoki predstavnik drzne da pod utjecajem nekih, koji misle da su ovdje sve, naravno da RS neće odklijevati da zaštiti svoje pravi i da progasi svoj status."

Na pitanje tko će ga podržati s obzirom na to da Viktor Orban nije došao na proslavu, a i jučer je iz Beograda stigla poruka o cjelovitosti BiH, odgovorio je: "Evo došli ste vi. Ovo je slobodna republika."

Peter Stano, Europske komisije, također je dao komentar: "EU uvijek naglašava da suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak i međunarodna prepoznatljivost BiH moraju biti očuvani. Sve aktivnosti protiv tih principa vodit će ka ozbiljnim posljedicama."

Uživo se iz Banje Luke javila i naša reporterka Ana Mlinarić pred sam početak svečane parade u povodu proslave Dana RS-a.

"Puno je ljudi okupljeno, mnogi nose zastave RS-a, neke su i s likom Milorada Dodika. Bit će održani govori. I pozornica je tu gdje su službeni uzvanici, tu je Željka Cvijanović, članica predstavništava, Dodik nije došao. Ako gledamo goste - vidi se da je Dodik ostao politički izoliran i ove godine. Iako je bio najavljen Viktor Orban, koji je dobio i odlikovanje, on nije tu. A po tome koga je poslao Aleksandar Vučić, jasno je da nema ni preglasnu podršku iz Beograda. Najviši politički dužnosnik iz Srbije ovdje je šef Skupštine Orlić koji su Srbiji nema baš nikakvu političku težinu. Defile je svečani dio obilježavanja dana RS-a koji je ustavni sud proglasio neustavnim", izvijestila je uživo naša reporterka Ana Mlinarić.

No reagirala je i EU te su poslana oštra upozorenja, pitanje je li moguć scenarij i u kojem bi se Dodik uhitio.

Ana Mlinarić dala je pregled mogućih scenarija: "To je ključno pitanje, ovo je zapravo prva proslava Dana RS-a nakon što je visoki predstavnik Christian Schmidt u srpnju prošle godine izmijenio Kazneni zakon. Pravni stručnjaci kažu da sada nema više izlika da ne povlači poteze protiv organizatora ove proslave za koju Ustavni sud kaže da je neustavan. Svih ovih godina izostajale su reakcije. To je jedna opcija. Druga je opcija da visoki predstavnik povuče potez. I ranijih godina visoki predstavnici micali su i članove predsjedništva. Politički analitičari kažu da je to delikatna odluka jer je javno mnijenje u RS nije naklonjeno Christian Schmidtu. Međunarodna zajednica sad treba odvagnuti treba li povući potez i kako će reagirati. Može li Dodik biti uhićen? Samo za ovo kazneno djelo ne. Neki odvjetnici smatraju da budući da se protiv njega već vodi kazneni postupak, ovo kazneno djelo, ako se pokrene postupak, smatralo bi se ponavljanje djela i s pravne strane onda može doći do uhićenja."