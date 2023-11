Penava o najavi da će za Pupovca napraviti 'živi zid' da ne baci vijenac u Dunav: 'Kako se dogovorimo...'

Kako RTL Danas doznaje, predstavnici SDSS-a nakon peticije i bunta dijela mještana, ove godine neće u Škabrnju, a još se čeka i hoće li baciti vijenac u Dunav u Vukovar.

Naš reporter Marko Šiklić uživo se javio iz Vukovara i razgovarao s Vukovarskim gradonačelnikom Ivanom Penavom (Domovinski pokret).

Na pitanje, osjeća li se odgovornim za tenzije koje su se digle uoči obljetnice, odgovorio je: "Ja sam odgovorna osoba u gradu Vukovaru kod prijavljivanja skupa svake Kolone sjećanja, tako da u domeni organizacije i Kolone sjećanja odgovorna sam osoba. Odgovoran sam za to da će HOS u Vukovaru biti ravnopravan sa svim ratnim postrojbama, da neće biti situacija kao što je bila u Kninu. Odgovoran sam za to da se HOS-ovci neće privoditi na prilazima Vukovaru. I ako je to nekome problem, ja se s tim problemom ponosno i uzdignute glave nosim".

Na pitanje, tko će biti odgovoran ako bude nereda kaže da će odgovornost snositi onaj tko bude "pravio iz aspekta domaćinstva i organizacije".

Nastavio je da ga pogađa sve što se događa u Vukovaru. "Imaju pravo na to, ali jednostavno naša razina odgovornosti i ono što nam znači Vukovar su sasvim druge dimenzije. Kao i svakom Vukovarcu nama je najviše stalo da sve prođe u najboljem mogućem redu", rekao je Penava.

Ne vjeruje da će biti dvije kolone. "Uvijek smo imali dovoljno razuma prevladati te razlike. To pitanje treba adresirati predsjedniku Vlade Republike Hrvatske. On je došao s idejom drugog plakata. Ne znam jer mu taj drugi plakat znači druga kolona. Njegov koalicijski partner u Vladi baca vijence 17.-og, dana prije, srpskim žrtvama u Dunav. Ne znam je li tu možda geneza te kolone, ali odatle sve kreće", rekao je vukovarski gradonačelnik.

"Dostojanstvo, pijetet prema žrtvi, ravnopravan odnos svakom branitelju i naklon svakom civilu. Ali ove godine su namjerno istaknuti pripadnici HOS-a, ne zato što su bolji od drugih, nego zato što su jednaki i što ne dozvoljeno da se po njima gazi i da ih se vuče kroz blato", naveo je Penava.

Na najavu njegovog stranačkog kolege "će sutra živim lancem spriječiti Pupovca u bacanju vijenaca u Dunav", kaže: "Nisam još bio s kolegom Mlinarićem. Čuo se s njim telefonom. Naravno, izbjegavam telefonske veze jer znam da se sluša sve i svašta.".

Ipak kaže da će ga apsolutno podržati. "On je branitelj grada Vukovara kojem je jako stalo i ovo sve što osjećam zapravo je odraz njegovih dubokih osjećaja omalovažavanja, žrtve Vukovara", rekao je.

Na izričito pitanje hoće li s njim u živi zid, odgovorio je: "Kako god se dogovorimo, apsolutno. Tu sam bio jučer, pa i danas, nastojat ću i sutra. Kako se dogovorimo, tako ćemo zajedno napraviti."

Komentirao je i to što je prije izbora toliko zaoštrio retoriku.

Prisjetio se kako je prije pet godina tema je bila prosvjed protiv ratnih zločina. "Tada sam bio pripadnik HDZ-a, stranački kolega od Andreja Plenkovića. Zaratili smo maksimalno. Na toj liniji smo se i podijelili. Mnogobrojni od mojih bivših kolega šutjeli su, pokrili se ušima i praktički okrenuli glavu od počinitelja ratnih zločina i do dana današnjeg nismo dočekali pravične kazne. Tako da apsolutno mislim da o krivoj osobi govorimo kad govorimo o suprotstavljanju. Uvijek sam se suprotstavljao za vrijednosti do kojih sam držao", odgovorio je.

Nastavio je da se "trudio ne praviti probleme dok nije došao do zida". "Imao sam potrebu sa svim Vukovarcima s našim vukovarskim odborom stati ispred njih i štititi njihovo dostojanstvo i jer su oni tako štitili naš grad i našu domovinu", rekao je Penava.

Osvrnuo se i na udruga dragovoljaca koja ga je u pismu pozvala da ne dijeli ljude u koloni rekavši da se vjerojatno radi udruzi sličnoj o HVIDRA-i koju vodi Đakić (HDZ).