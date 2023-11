Penava o trojcu koji je vikao 'Za dom spremni': 'To su promili u masi ljudi. HOS u Vukovaru? Uvijek da!'

Naša reporterka Dajana Šošić uživo je razgovarala s vukovarskim gradonačelnikom Ivanom Penavom o tome kako je protekla ovogodišnja Kolona sjećanja. Na pitanje je li zadovoljan s time kako je prošao dan s obzirom na prijašnje njegove izjave koje su podigle buru, odgovorio je: "Buru je podigla ideja da se u Vukovar dolazi pokloniti žrtvama, a pritom da se izostavljaju neki vrlo važni branitelji, koji su izgubili svoje živote. To smo današnjom kolonom stavili iza sebe i poslali poruku da svoje žrtve ne možemo zaboraviti, bez obzira kojoj ratnoj postrojbi pripadaju", rekao je Penava o rekordnoj Koloni sjećanja.

O tri mladića koja su danas vikala neonacistički pozdrav "Za dom spremni" i trebaju li za to odgovarati, rekao je: "Neka policija postupa po zakonima. Na 150 tisuća ljudi, da ih je 150 vikalo, to bi bio promil."

Zahvalio se svima što su s pijetetom prošli ulicama Vukovara. "Osim ta tri s incidentom ne znam s čim izazvanim", rekao je. Pobrojao je i što je u Vukovaru po njemu dobrodošlo: "Insignije HOS-a i HOS - da, svaka druga ratna postrojba - da, civili i poginuli u Vukovaru - da. Sve druge konotacije koje se vežu s fašizmom i 1941.-1945. nam ne trebaju. Naša je pobjeda je slobodna Hrvatska i u tome trebamo uživati."

Nije htio odgovoriti o čemu je razgovarao s predsjednikom Zoranom Milanovićem u Koloni sjećanja te je li tema bila HOS: "Teme su bile različite, bitno je da smo bili svi tu."

Unatoč razmiricama s premijerom Andrejom Plenkovićem, kaže da ga je primio kao dobar domaćin po načelima "dužnosti, obaveze, tradicije, kulture i kućnog odgoj."

Na pitanje je li zatvorio vrata postizbornoj suradnji s HDZ-om, odgovorio je: "To je pitanje nekoga iz Zagreba, tko je daleko. Sutra me čeka kolona u Borovu naselju, Ovčara, Velepromet. To je vukovarska svakodnevnica."