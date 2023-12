Petar je spasio 63 krave: 'Ugledao sam nepoznatu, plavu tvar i odmah posumnjao da je otrov'

Petar Obućina, radnik na farmi, je išao provjeriti opremu na mjestu gdje sprema hranu za krave. Onim što je pronašao, ostao je zatečen.

"Pa odmah sam pomislio da bi mogao biti otrov pošto sve što nije sijeno, žitarice i tako dalje je strana tvar nama tu kad hranimo krave, a to su neke granule bile tako da je odmah bilo sumnjivo. Na prvu me šokiralo, bacili smo prvo van i tako", kazao nam je.



Odmah je obavijestio voditelje farme koji su pozvali policiju. Farma je u vlasništvu Općine Karlobag. Šokirali ih je nda iza svega stoji upravo bivši načelnik Ivan Tomljenović.

"Svakako da nas je to šokiralo posebno jer je to osoba bliska nama i s kojom smo 12 godina radili, doduše, zadnjih godinu i pol nismo u takvim kontaktima, nema nikakvog jasnog, razumnog motiva.“ kaže nam načelnik Karlobaga Boris Smojver.

Kao motiv se spominje konkurencija jer je i Tomljenović vlasnik OPG-a.

Načelnik o tome kaže: „Pa ne znam, mi imamo OPG s kravama i siranom, a osumnjičeni s konjima, ne znam je li to konkurencija",



Na farmi se nalaze 63 krave. Odmah nakon pokušaja trovanja pregledao ih je veterinar teutvrdio da su zdrave I u dobrom stanju. No, da su otrovanu smjesu pojele, ugroženi su mogli biti i ljudski životi.

"Činjenica je da mi ovo mlijeko prodajemo Dukatu i ono kasnije završava u prehrani", ističe načelnik.



Policija je uhitila Ivana Tomljenovića, sada već bivšeg predsjednika HDZ-ova ogranka u Karlobagu. Stranka je protiv njega pokrenula stegovni postupak, rekao nam je Ernest Petry, predsjednik HDZ-a Ličko-senjske županije.

"Procedura je takva da je gospodin Tomljenović smijenjen sa svih pozicija u stranci. Županijski sud časti donosi daljnje procedure i odluke hoće li biti isključen iz stranke", kaže Petry.



To će se dogoditi ako protiv njega bude podignuta optužnica. Ovo nije prvi incident na farmi. Lani su podmetnuta dva požara, na hostelu i u sirnici, počinitelja još nisu pronašli.

"Za požare još nisu, da li je sada to povezano to će se vidjeti u daljnjem vremenu i daljnjoj obradi ako bude išla", kaže načelnik Smojver.



Ovoga puta tragedija je izbjegnuta i to zahvaljujući Petru Obućini.

"Mogli smo jednostavno taj dan samo staviti sijeno da ni ne gledamo u miksericu i zamiješali bi taj otrov i pretpostavljam da bi krave bile otrovane na kraju", ističe Petar i skromno dodaje:

"Bio sam na pravom mjestu u pravo vrijeme, sreća"

Pokušaj trovanja snimile su kamere oko farme, a Tomljenović je završio u pritvoru gdje će provesti idućih mjesec dana.