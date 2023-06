Brod, koji je potonuo na dno rijeke Krke u Nacionalnom parku kojim nije ni smio ploviti, izvučen je s dna. Ozlijeđenih nema, a vlasnik koji je upravljao brodicom bio je pijan.

Inače, njemačka brodica bila je bez vlastitog pogona. Nakon izvlačenja, uspješno je izvučena i otegljena u najbližu marinu.

Nesreća se dogodila u utorak u jutarnjim satima kada je njemački par odlučio brodom posjetiti Skradinski buk, unatoč istaknutoj zabrani.

Znak zabrane uplovljavanja osobnim plovilom u Nacionalni park Krka jasno je istaknut na plavom skradinskom mostu. Unatoč toj činjenici, privatnim brodom, privatni vlasnik nasukao se u samoj rijeci.

Ivan Paušić, vršitelj dužnosti lučkog kapetana Šibenik, objašnjava što se dogodilo: "Udarili su propelerom dolje, u podvodnu stijenu. Došlo je do oštećenja propelera, odnosno izbijena je osovina i došlo je do prodora vode uslijed čega je brodica potonula."

Utvrđeno je kako je vlasnik bio pod utjecajem alkohola pa mu je izrečena i novčanu kazna od 1500 eura. A uz to, naplaćena mu je i kazna za protupravno uplovljavanje u Nacionalnu park Krka.

Nella Slavica, ravnateljica Nacionalnog parka Krka, kaže: "Prvi put u povijesti parka je netko učinio, usudila bih se reći, ovakvu ludost. Izrečena je već kazna koju je on podmirio." Platio je 2000 eura, od maksimalnih osam koliko mu je moglo biti naplaćeno. No to nije sve. Skupo će ga koštati i izvlačenje i tegljenje broda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nikša Stipaničev, vlasnik tvrtke za izvlačenje brodova, kaže u kakvom je stanju bio brod: "Kompletno je bio na dnu. Napuhali smo zračne balone da ga dignemo i uspjeli smo dobit plovnost. Poprilična je šteta na brodu, ja mislim da šteta I spašavanje premašuju vrijednost toga plovila. Sad je upitno što će dalje vlasnik s njim radit."

Na svu sreću i ova priča ima dobrih strana. Nella Slavica kaže: "Srećom, evo danas se možemo evo i nasmijati na ovaj incident na našem području parka, jer nije došlo do onečišćenja, a i srećom nije bilo ozlijeđenih."

U rezervoarima brodice u trenutku potonuća bilo je preko četiristo litara dizelskog goriva. Godišnji odmor iz noćne more njemačkim moreplovcima ostat će dugo u pamćenju.