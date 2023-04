Šuškanje Pitali smo Vladu hoće li Plenković biti kandidat za čelnika NATO-a: 'Nemamo potrebu to komentirati'

Hrvatski premijer Andrej Plenković jedan je od najozbiljnijih kandidata za novog šefa NATO-a - to tvrde dva najuglednija dnevna lista u Švedskoj koja čeka da ju nakon Finske prime u Savez. Uvjereni su da će Jensa Stoltenberga, kojem mandat glavnog tajnika NATO-a istječe u rujnu, naslijediti netko iz Srednje i Istočne Europe. Uz Plenkovića, najizgledniji kandidati još su rumunjski predsjednik Klaus Ioahanis i estonska premijerka Kaja Kallas. Tko će voditi NATO, trebalo bi se doznati na summitu u srpnju u litavskom Vilniusu. Iz Vlade poručuju da nema ozbiljne potrebe da to komentira, jer niti ta informacija dolazi od njih, niti su to ikad igdje rekli ili najavili. Navode i da spekaluacije o NATO-u izlaze stalno u medijima, a da je Plenković već sedmu godinu i dalje hrvatski premijer. Više o svemu doznajete od naše reporterke Ane Mlinarić u videu.