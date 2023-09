Zadarska policija na Silbi je proslavila blagdan sv. Mihovila, a tom prigodom Otvorena je Obnovljena policijska postaja. Do 2014. godine, Silba je imala policajca koji je tamo stalno boravio, a sada ima i novootvoreni područni ured postaje pomorske i aerodromske policije. Reporterka RTL-a Danas, Nikolina Radić, razgovarala je s načelnikom Postaje pomorske i aerodromske policije PU zadarske, Romanom Landekom. koji otkriva da će na Silbi biti prisutna dva policajca 24 sata.

"Radit će i poslove kriminalističke policije, rješavanja kriminaliteta i svih drugih nezakonitih ponašanja koje propisuje Zakon o policijskim postajama", rekao je Landek.

Dobro je što je na otoku stopa kriminaliteta vrlo mala, to potvrđuje i Landek, ali kriminalitet raste tijekom ljeta kad je više gostiju.

"Obično bude do desetak kaznenih djela i do, otprilike 20 prekršaja", kaže Landeka. Otkrio je detalje i kakvog su karatkera kaznena djela na Silbi: "Najviše imovinskog. Nemamo pritvor, imamo svoje plovilo kao potporu ako osobu treba zadržati i staviti pod nadzor, onda je privodimo u Zadar plovilom."

No policajcima će djelokrug rada biti i prevoz bolesnike i pružanje sve ostale pomoći ako to ne može Lučka kapetanija.

Ljeti na Silbi ne smiju voziti ni bicikli, kao ni role i romobili. Odnosno, smiju, ali samo ujutro od šest do devet sati. Na pitanje hoće li dolazak policije na otok obuzdati i one koji se vozeu gužvi, odgovara: "Prisutnost policije je preventivna aktivnost. I mještani i turisti to unaprijed znaju jer ih je na to upozorilo komunalno redarstvo".

Dakle, ljeti su na Silbi u prekršaju svi oni koji provode vrijeme na kotačima.

