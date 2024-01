Plenković uzburkao sarajevsku javnost, Čović ekskluzivno za RTL: 'Poslao je jasnu poruku i ima potporu u BIH'

S predsjednikom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem o europskoj budućnosti BiH, mogućim sankcijama, kao i potezima premijera Plenkovića, ekskluzivno je razgovarao RTL-ov reporter Mario Jurič.

Gospodine Čoviću, podržavate li Andreja Plenkovića u tome što nije otišao u Predsjedništvo BiH i na taj način izbjegao susret s Komšićem?

Ne mislim da je premijer Plenković izbjegao susret s Komšićem. On je poslao vrlo jasnu poruku legitimnosti članova Predsjedništva. Mi, naime, imamo dva bošnjačka člana Predsjedništva. O tome sam danas govorio i pred predsjednikom Europske komisije premijerom Rutteom i naravno pred Andrejem i to je bila odlična prigoda jer jedan od naših uvjeta, od četrnaest onih koji nam trebaju da bi otvorili vrata EU, je izborni zakon. I nema veće ugroze integriteta izbornog procesa kad netko zloupotrijebi takav glas.

Može li ovaj potez ugroziti odnose BiH i Hrvatske?

Ne, štoviše, mislim da će ga snažno ojačati jer ovo što radi gospodin Andrej Plenković ima apsolutnu potporu u Bosni i Hercegovini.

Može li BiH ispuniti sve što se od nje očekuje i u ožujku otvoriti pregovore s Europskom unijom?

Može i mora. Bio sam sudionik jedan od ovih pet zadnjih razgovora gdje smo upravo napravili plan i sad su nam precizno dali što od nas se očekuje. Optimističan sam. Moramo puno toga napraviti u kratkom vremenu i biti vjerodostojni. Nažalost, mi smo dosad vični nešto dogovoriti pa sutra promijeniti svoj stav, ali privedeno je sve kraju i bio bi veliki luksuz ili avantura ne dobiti ovo otvaranje pregovora.

Je li Dodik smetnja na tom putu? Jeste li o tome razgovarali s njim i hoće li se on malo smekšati?

Ne da je on smetnja na tom putu, on je bio domaćin zadnjeg sastanka i bio najkonstruktivniji da usvojimo sve, i proračun i Zakon o sukobu interesa i Zakon o sprečavanju pranja novca, terorizma i da ne nabrajam sve druge zakone. Mislim da je on bio do kraja konstruktivan. E sad, zato sam rekao vremenski okvir, to će sve vrijediti mjesec ili dva dana. Pa će ako mi dobijemo ovaj pregovarački proces, onda smo to i završili. Ne želim razmišljati što će biti ako ga ne dobijemo.

Jedno pismo javnosti najviše izazvalo kritika, to je pismo američkog državnog tajnika vezano za plinovod i vaše odluke da sjedište bude u Mostaru. Hoćete li ostati pri svojim uvjerenjima?

Nismo mi nikakvu odluku donijeli. Mi smo napravili prijedlog Zakona o južnoj plinskoj interkonekciji i uputili ga u našu proceduru. On je danas u Vladi Federacije i ja sam uvjeren da će on proći parlamentarnu proceduru gdje se predviđa da uistinu imamo da BH Gas ne upravlja plinom u Hercegovini. Za nas je to strateški interes Hrvata u Bosni i Hercegovini i Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Treba povezati Dugopolje s Imotskim. Naravno i američke administracije i naravno da tu ima često šumova u komunikaciji i pokušaj zaštite nekih interesa. Ja vjerujem da ćemo mi u komunikaciji s njihovom administracijom ovdje naći adekvatno rješenje.

Ne bojite se sankcija?

Ne, zašto bi se plašio?

Što ako dođu?

Pa kao i sve drugo, nosit ćemo se s iskušenjima, ali ne vidim nijednog razloga za… Ja sam jednom rekao, nema crnih listi. Ja ako odem, mogu na neku bijelu listu. Evo da to ponovim još jednom.